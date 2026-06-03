Homem é preso por tentativa de feminicídio após atropelar ex-companheira

Segundo a PMDF, o homem fugiu do local do crime e seguiu para trabalhar, aceitando corridas pelo aplicativo de transporte - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Um homem de 32 anos foi preso no Pistão Norte após atropelar a ex-companheira na região de Sobradinho. Nas câmeras de segurança do condomínio onde ambos residem, Jonathas Ornelas Durães é visto manobrando o veículo de ré e jogando o carro em direção à vítima, de 30 anos. A mulher cai no chão e foge correndo, enquanto Jonathas tenta um segundo atropelamento, desta vez sem sucesso.

Após a agressão, o homem optou por ir trabalhar, aceitando corridas por meio de um aplicativo de transporte. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito foi visto transitando pela Via Estrutural e por Taguatinga. As equipes do Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22) identificaram o autor e intensificaram o patrulhamento para localizá-lo. Às 23h40 desta terça-feira (2/6), pouco mais de duas horas após o crime, o homem foi encontrado.

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Enquanto transitava pelo Pistão Norte, próximo ao acesso à Estrutural, ele foi interceptado pelos agentes, que realizaram a abordagem e confirmaram sua relação com a vítima. Jonathas confessou aos policiais que o atropelamento foi intencional e recebeu voz de prisão. Durante as buscas no interior do veículo, as equipes também encontraram uma arma de fogo falsa.

Durante as investigações, a PMDF descobriu ainda que o autor já possuía antecedentes criminais por agressões contra a mesma vítima, com registro de denúncia por violência doméstica, além de ocorrências de ameaça. A mulher foi encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho, enquanto o agressor foi conduzido à 8ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. O estado de saúde dela não ainda não foi informado. O caso segue sob investigação da unidade.



Confira as imagens de segurança do registro no vídeo abaixo: