Acredita Sebrae utiliza crédito assistido para ajudar empreendedores

Manuela Sá*

O gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional, Valdir Oliveira, falou em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — sobre o Acredita Sebrae, braço do Programa Acredita no Primeiro Passo do Governo Federal. Nesta quarta-feira (3/6), à jornalista Samanta Sallum, Oliveira destacou a importância de adotar o crédito assistido nessa iniciativa.

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O Acredita tem como objetivo orientar empresários na hora de obter créditos para que eles tomem decisões mais assertivas. Oliveira comparou o crédito a um remédio. Segundo o gerente, ele deve ser dado na medida correta para cada pessoa, de modo a ajudá-la. Quando se erra a dosagem, o paciente corre risco de vida.

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Oliveira argumentou que, com frequência, pessoas físicas e jurídicas são estimuladas a pegar crédito pelo limite ofertado pelo banco, o que dificulta a vida do empreendedor. “Ele acaba pegando uma quantidade de que não precisa e vai se enrolando e se endividando”, detalhou o gerente.

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Dessa forma, o empreendedor deve entender sua necessidade de crédito para, assim, optar pela melhor linha. “É fundamental que se encaixe no negócio dele”, afirmou. Oliveira também recomendou que as pessoas aproveitem o programa Desenrola, lançado pelo governo, para fazer renegociação de dívidas. De acordo com ele, essa é uma oportunidade para se organizar.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates