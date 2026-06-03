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Operação Petardo

Esplanada dos Ministérios está liberada após suspeita de bomba

Mala abandonada em frente ao Ministério do Meio Ambiente estava vazia e continha apenas pedaços de guardanapo; área chegou a ser isolada e trânsito foi interditado

Área em frente ao Ministério do Meio Ambiente foi isolada pela PMDF após objeto abandonado levantar suspeita - (crédito: Foto: C.B. Press/Davi Cruz)
Área em frente ao Ministério do Meio Ambiente foi isolada pela PMDF após objeto abandonado levantar suspeita - (crédito: Foto: C.B. Press/Davi Cruz)

A Operação Petardo, acionada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nesta quarta-feira (3/6) após uma mala suspeita ser deixada na Esplanada dos Ministérios, foi encerrada sem identificação de artefatos explosivos. Segundo a corporação, o objeto abandonado em frente ao Ministério do Meio Ambiente estava vazio e continha apenas pedaços de guardanapo no interior.

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A suspeita mobilizou equipes especializadas da PMDF e provocou o isolamento da área para garantir a segurança de servidores, pedestres e motoristas que circulavam pela região. A via S1, no sentido Congresso Nacional, na altura da Catedral, também precisou ser interditada durante a operação.

De acordo com a PMDF, populares perceberam a mala abandonada e acionaram policiais que realizavam patrulhamento na Esplanada. Diante da possibilidade de risco, os militares seguiram os protocolos de segurança previstos para ocorrências envolvendo materiais suspeitos.

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Após a inspeção realizada pelas equipes da Operação Petardo, foi confirmado que não havia qualquer material explosivo no local. Com o encerramento da ocorrência, a área foi liberada e o trânsito normalizado.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 03/06/2026 14:18
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