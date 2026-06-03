PMDF apreende 50 veículos em operação antes do Corpus Christi

Mais de 500 veículos foram abordados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na operação Rodovia Segura, deflagrada na manhã desta quarta-feira (3/6). A ação, realizada por meio do Pelotão de Motociclistas do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), ocorreu na rodovia DF-001 e removeu 50 veículos que transitavam de maneira irregular.

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As equipes definiram um ponto de bloqueio na estrada e registraram:

510 veículos abordados

50 veículos removidos

155 Autos de Infração de Trânsito aplicados

21 condutores inabilitados flagrados

16 motoristas com a CNH vencida identificados

14 vistorias veiculares realizadas

Os agentes contaram com 14 guinchos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para realizar o transporte dos veículos apreendidos ao depósito da Via Brasília.