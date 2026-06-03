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PMDF apreende 50 veículos em operação antes do Corpus Christi

Ação contou com 14 guinchos de apoio e estabeleceu pontos de controle pela rodovia DF001. Mais de 500 veículos foram abordados

PMDF apreende 50 veículos durante operação Rodovia Segura - (crédito: Divulgação / PMDF)
PMDF apreende 50 veículos durante operação Rodovia Segura - (crédito: Divulgação / PMDF)

Mais de 500 veículos foram abordados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na operação Rodovia Segura, deflagrada na manhã desta quarta-feira (3/6). A ação, realizada por meio do Pelotão de Motociclistas do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), ocorreu na rodovia DF-001 e removeu 50 veículos que transitavam de maneira irregular.

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As equipes definiram um ponto de bloqueio na estrada e registraram:

  • 510 veículos abordados
  • 50 veículos removidos
  • 155 Autos de Infração de Trânsito aplicados
  • 21 condutores inabilitados flagrados
  • 16 motoristas com a CNH vencida identificados
  • 14 vistorias veiculares realizadas

Os agentes contaram com 14 guinchos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para realizar o transporte dos veículos apreendidos ao depósito da Via Brasília.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/06/2026 18:57
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