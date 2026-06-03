PMDF apreende 50 veículos em operação antes do Corpus Christi

Mais de 500 veículos foram abordados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na operação Rodovia Segura, deflagrada na manhã desta quarta-feira (3/6). A ação, realizada por meio do Pelotão de Motociclistas do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), ocorreu na rodovia DF-001 e removeu 50 veículos que transitavam de maneira irregular.
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As equipes definiram um ponto de bloqueio na estrada e registraram:
- 510 veículos abordados
- 50 veículos removidos
- 155 Autos de Infração de Trânsito aplicados
- 21 condutores inabilitados flagrados
- 16 motoristas com a CNH vencida identificados
- 14 vistorias veiculares realizadas
Os agentes contaram com 14 guinchos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para realizar o transporte dos veículos apreendidos ao depósito da Via Brasília.