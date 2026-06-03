Encontro em Brasília reúne mais de mil agentes populares

Evento debate organização comunitária, acesso a direitos e fortalecimento de políticas públicas em todo o país - (crédito: Júnior Lima )

Brasília receberá, entre 5 e 7 de junho, o I Encontro Nacional de Agentes Populares, iniciativa que reunirá mais de 1 mil participantes de 22 estados brasileiros na Granja do Torto. Promovido pelo Movimento Brasil Popular, o evento marca a etapa final de um processo de mobilização que incluiu encontros regionais realizados em Belo Horizonte (MG) e em Fortaleza (CE).

A programação prevê debates sobre os desafios enfrentados pelas periferias urbanas, estratégias de organização comunitária e os próximos passos para o fortalecimento da política de Agentes Populares no Brasil. O objetivo é promover um balanço das experiências desenvolvidas nos últimos anos e ampliar a articulação entre lideranças e iniciativas populares de diferentes regiões do país.

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Além das mesas de discussão, o encontro contará com uma Feira de Economia Popular e Solidária, reunindo cerca de 20 expositores entre coletivos, associações e grupos produtivos locais. Também será realizada a Mostra de Direitos, espaço criado para aproximar a população de órgãos do Governo Federal e facilitar o acesso a informações sobre programas e políticas públicas.

Origem da iniciativa

A trajetória dos Agentes Populares começou durante a pandemia de covid-19, período em que movimentos sociais organizaram redes de solidariedade para enfrentar os impactos da crise sanitária e social. Em diversas comunidades, surgiram cozinhas populares, ações de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade e iniciativas voltadas ao cuidado coletivo.

Uma das participantes desse processo é Cinthiane Nascimento, coordenadora da Cozinha Popular do Pici, em Fortaleza. Ela lembra que as ações surgiram da necessidade de atender moradores que enfrentavam dificuldades para acessar serviços básicos durante a pandemia. Com o tempo, os espaços comunitários passaram a atuar também em temas relacionados à moradia, direitos sociais e fortalecimento das redes de apoio nos territórios.

As experiências desenvolvidas naquele período deram origem aos Cursos de Agentes Populares de Saúde e de Alimentação, que atualmente contam com apoio de diferentes órgãos federais. Segundo a coordenação nacional do Movimento Brasil Popular, o apoio institucional foi fundamental para ampliar uma proposta inicialmente construída por movimentos populares e transformá-la em política pública.

Serviço

I Encontro Nacional de Agentes Populares

Data: 5 a 7 de junho de 2026

Local: Granja do Torto, Brasília (DF)

Informações: (87) 98154-6244 – Vanessa Gonzaga