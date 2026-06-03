InícioCidades DF
investigação

Jovem de 25 anos é encontrado morto embaixo de ponte no Sol Nascente

Corpo da vítima exibia ferimentos causados por arma branca; Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime

Corpo da vítima exibia ferimentos causados por arma branca - (crédito: Material cedido ao Correio )
Corpo da vítima exibia ferimentos causados por arma branca - (crédito: Material cedido ao Correio )

Um homem foi encontrado morto, na manhã desta quarta-feira (3/6), embaixo da ponte que liga os trechos 1 e 2 do Sol Nascente. A ocorrência foi registrada por volta das 10h40, após moradores da região acionarem as forças de segurança. A vítima foi identificada como Willian de Cerqueira do Nascimento, 25 anos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo informações preliminares, a vítima apresentava ferimentos provocados por arma branca. O corpo foi localizado por populares, que comunicaram o caso à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Uma equipe do 10º Batalhão da PMDF, que realizava patrulhamento na região, foi deslocada para o local. Os policiais isolaram a área e preservaram a cena até a chegada da perícia.

A investigação está a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª Delegacia de Polícia. Os investigadores trabalham para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar possíveis suspeitos e determinar a motivação do homicídio.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Paulo Gontijo e Darcianne Diogo
postado em 03/06/2026 19:15 / atualizado em 03/06/2026 19:15
SIGA
x