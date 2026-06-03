Jovem de 25 anos é encontrado morto embaixo de ponte no Sol Nascente

Um homem foi encontrado morto, na manhã desta quarta-feira (3/6), embaixo da ponte que liga os trechos 1 e 2 do Sol Nascente. A ocorrência foi registrada por volta das 10h40, após moradores da região acionarem as forças de segurança. A vítima foi identificada como Willian de Cerqueira do Nascimento, 25 anos.

Segundo informações preliminares, a vítima apresentava ferimentos provocados por arma branca. O corpo foi localizado por populares, que comunicaram o caso à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

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Uma equipe do 10º Batalhão da PMDF, que realizava patrulhamento na região, foi deslocada para o local. Os policiais isolaram a área e preservaram a cena até a chegada da perícia.

A investigação está a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª Delegacia de Polícia. Os investigadores trabalham para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar possíveis suspeitos e determinar a motivação do homicídio.