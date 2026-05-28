Homem é preso com arma e munições escondidas em carro no DF - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu um revólver calibre .357 e munições durante abordagem a um motorista no Riacho Fundo I, na noite dessa quarta-feira (27/5).

Segundo a corporação, equipes do Grupo Tático Operacional 48 (GTOP 48) patrulhavam a região da QS 8 após receberem informações da inteligência da PM sobre um homem que estaria circulando armado em um Citroën C4 branco.

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De acordo com a PM, o veículo chamou atenção por possuir película de fumê excessivamente escura, inclusive no para-brisa. Os policiais afirmam que, ao perceber a aproximação da equipe, o motorista fez uma parada brusca.

Durante a abordagem, os militares identificaram comportamento considerado suspeito e decidiram fazer buscas no automóvel. No banco do passageiro, foram encontradas seis munições calibre .357 dentro de uma sacola.

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Em seguida, os policiais localizaram, atrás do porta-luvas, um revólver Colt Python calibre .357 carregado com seis munições, entre elas projéteis dos calibres .357 e .38 SPL.

O suspeito tem passagens por porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e receptação.