Operação retira 280kg de lixo do Lago Paranoá

PMDF reforça conscientização da população sobre o descarte correto de lixo - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma operação de limpeza realizada nesta quarta-feira (3/6) retirou cerca de 280kg de resíduos sólidos do Lago Paranoá, nas proximidades da Ponte JK. O trabalho foi conduzido pela Companhia Lacustre do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), com apoio do Grupo de Resposta Rápida (GRR) da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Vinte mergulhadores atuaram na retirada de resíduos acumulados tanto nas margens quanto no fundo do lago. O objetivo foi preservar a qualidade ambiental do espelho d’água e reduzir impactos provocados pelo descarte irregular de lixo.

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Entre os materiais encontrados estavam garrafas plásticas, latas, embalagens, peças metálicas, pneus e até uma televisão descartada irregularmente no lago. Parte dos resíduos estava submersa em áreas de difícil acesso.

A retirada contribui para reduzir riscos à fauna aquática, evitar a degradação dos habitats naturais e aumentar a segurança de atividades esportivas, recreativas e de navegação realizadas no Lago Paranoá.

Por isso, a PMDF chamou atenção para a quantidade e a variedade de objetos recolhidos por descarte inadequado de resíduos. Muitos dos materiais retirados podem permanecer por décadas no ambiente, causando danos prolongados ao ecossistema.