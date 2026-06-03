Operação retira 280kg de lixo do Lago Paranoá

Uma operação de limpeza realizada nesta quarta-feira (3/6) retirou cerca de 280kg de resíduos sólidos do Lago Paranoá, nas proximidades da Ponte JK. O trabalho foi conduzido pela Companhia Lacustre do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), com apoio do Grupo de Resposta Rápida (GRR) da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Vinte mergulhadores atuaram na retirada de resíduos acumulados tanto nas margens quanto no fundo do lago. O objetivo foi preservar a qualidade ambiental do espelho d’água e reduzir impactos provocados pelo descarte irregular de lixo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Entre os materiais encontrados estavam garrafas plásticas, latas, embalagens, peças metálicas, pneus e até uma televisão descartada irregularmente no lago. Parte dos resíduos estava submersa em áreas de difícil acesso.
A retirada contribui para reduzir riscos à fauna aquática, evitar a degradação dos habitats naturais e aumentar a segurança de atividades esportivas, recreativas e de navegação realizadas no Lago Paranoá.
Por isso, a PMDF chamou atenção para a quantidade e a variedade de objetos recolhidos por descarte inadequado de resíduos. Muitos dos materiais retirados podem permanecer por décadas no ambiente, causando danos prolongados ao ecossistema.
Saiba Mais
- Cidades DF Jovem de 25 anos é encontrado morto embaixo de ponte no Sol Nascente
- Cidades DF Obituário: 44 funerais nesta quarta-feira (3/6); confira lista
- Cidades DF Encontro em Brasília reúne mais de mil agentes populares
- Cidades DF Quadrilhas do DF reivindicam recursos para Distrito Junino
- Cidades DF PMDF apreende 50 veículos em operação antes do Corpus Christi
- Cidades DF Acredita Sebrae utiliza crédito assistido para ajudar empreendedores