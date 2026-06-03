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MEIO AMBIENTE

Operação retira 280kg de lixo do Lago Paranoá

Com 20 mergulhadores, equipe removeu pneus, garrafas e até uma televisão entre os resíduos acumulados nas margens e no fundo do lago

PMDF reforça conscientização da população sobre o descarte correto de lixo - (crédito: Divulgação/PMDF)
PMDF reforça conscientização da população sobre o descarte correto de lixo - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma operação de limpeza realizada nesta quarta-feira (3/6) retirou cerca de 280kg de resíduos sólidos do Lago Paranoá, nas proximidades da Ponte JK. O trabalho foi conduzido pela Companhia Lacustre do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), com apoio do Grupo de Resposta Rápida (GRR) da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

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Vinte mergulhadores atuaram na retirada de resíduos acumulados tanto nas margens quanto no fundo do lago. O objetivo foi preservar a qualidade ambiental do espelho d’água e reduzir impactos provocados pelo descarte irregular de lixo.

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Entre os materiais encontrados estavam garrafas plásticas, latas, embalagens, peças metálicas, pneus e até uma televisão descartada irregularmente no lago. Parte dos resíduos estava submersa em áreas de difícil acesso.

A retirada contribui para reduzir riscos à fauna aquática, evitar a degradação dos habitats naturais e aumentar a segurança de atividades esportivas, recreativas e de navegação realizadas no Lago Paranoá.

Por isso, a PMDF chamou atenção para a quantidade e a variedade de objetos recolhidos por descarte inadequado de resíduos. Muitos dos materiais retirados podem permanecer por décadas no ambiente, causando danos prolongados ao ecossistema.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 03/06/2026 20:42
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