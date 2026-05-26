Comandante do CBMDF alerta para áreas de risco de incêndios florestais

Comandante-geral do CBMDF é o entrevistado do CB.Poder desta terça-feira (26/05) - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Manuela Sá*

Diante da expectativa de uma seca severa neste ano, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), coronel Moisés Alves Barcelos, explicou, nesta terça-feira (26/05), durante entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — que a instituição tem 12 postos avançados distribuídos próximos a áreas de maior risco de incêndios florestais. São elas: Ezechias Heringer, Parque Nacional de Brasília, Flona, Reserva da Marinha e do IBGE, Águas Emendadas e Fazenda Água Limpa da UnB.

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As organizações de meteorologia alertam para a ocorrência de um “Super El Niño” neste ano, fenômeno climático natural causado por aumento na temperatura das águas superficiais no Oceano Pacífico, responsável por alterar padrões de chuvas e de temperatura em diferentes regiões do planeta. Às jornalistas Adriana Bernardes e Raphaela Peixoto, o coronel detalhou que, por esse motivo, a previsão é de que o DF registre a pior seca em 149 anos, o que implica no aumento do risco de queimadas acidentais, criminosas e naturais.

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Para evitar e combater incêndios florestais, o CBMDF realiza a Operação Verde Vivo 2026. A primeira fase foca na prevenção. O comandante disse que os bombeiros vão levar informações às escolas de modo a dar as ferramentas necessárias . Já a prevenção interna dos parques fica a cargo dos órgãos gestores dos parques. “Eles vêm fazendo as queimas prescritas para reduzir material combustível”, afirmou o coronel.

Barcelos salientou, ainda, a importância de brasilienses adotarem certos cuidados neste período. Segundo o coronel, ano passado, o DF registrou três óbitos em incêndios florestais. “Aquela fogueira que é só para esquentar ou para limpar o terreno pode tirar a vida de uma pessoa. Então, não vamos colocar fogo”, pede.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti