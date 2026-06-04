InícioCidades DF
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Homem suspeito de estuprar criança de 3 anos é linchado na Estrutural

O suspeito, de 45 anos, precisou ser atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Base. O caso é investigado pela 8ª DP

8ª Delegacia de Polícia, na Estrutural, investiga o caso - (crédito: Divulgação/SSP-DF)
8ª Delegacia de Polícia, na Estrutural, investiga o caso - (crédito: Divulgação/SSP-DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga um caso de estupro de vulnerável envolvendo uma menina de 3 anos registrado na madrugada desta quinta-feira (4/6), na região do Setor Oeste, na Vila Estrutural. De acordo com a corporação, o suspeito, um homem de 45 anos, foi agredido por populares após o crime. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Ele precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhado ao Hospital de Base, onde recebeu atendimento médico. O caso está sob responsabilidade da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), que conduz as investigações. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A PCDF informou que, em razão da extrema gravidade e da necessidade de preservar a vítima, o inquérito tramita sob sigilo absoluto.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 04/06/2026 12:42
SIGA
x