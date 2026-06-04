Homem suspeito de estuprar criança de 3 anos é linchado na Estrutural

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga um caso de estupro de vulnerável envolvendo uma menina de 3 anos registrado na madrugada desta quinta-feira (4/6), na região do Setor Oeste, na Vila Estrutural. De acordo com a corporação, o suspeito, um homem de 45 anos, foi agredido por populares após o crime.

Ele precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhado ao Hospital de Base, onde recebeu atendimento médico. O caso está sob responsabilidade da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), que conduz as investigações.

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A PCDF informou que, em razão da extrema gravidade e da necessidade de preservar a vítima, o inquérito tramita sob sigilo absoluto.