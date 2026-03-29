Climatério começa antes da menopausa e pode passar despercebido

Tem dias em que o cansaço não passa. A cabeça parece mais lenta, o sono não vem, a paciência encurta. No meio disso tudo, a rotina segue exigindo o mesmo: trabalho, casa, filhos, compromissos. Para muitas mulheres, essa soma parece apenas mais um efeito da vida adulta. Mas, em alguns casos, o que está acontecendo não é só estresse, mas, sim, o corpo entrando em uma nova fase.

Durante muito tempo, a menopausa foi tratada como um ponto final: a última menstruação. Só que, na prática, essa mudança começa bem antes. O climatério, fase de transição hormonal, pode surgir anos antes desse marco, chegando de forma silenciosa, confundindo sinais e atrasando o entendimento do que está acontecendo.

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É comum que os primeiros sintomas passem despercebidos. Irritabilidade, cansaço constante, dificuldade de concentração e alterações no sono muitas vezes são atribuídos à rotina puxada. Sem informação, muitas mulheres seguem tentando manter o mesmo ritmo, sem perceber que o próprio corpo já está pedindo outra forma de cuidado.

No consultório, esse estranhamento aparece com frequência. A psicóloga Andréia Batista explica que o impacto não se limita ao físico. "Muitas mulheres relatam uma sensação de instabilidade interna. Não é só o corpo que muda, é a forma como elas se sentem por dentro", afirma. Oscilações de humor, ansiedade e uma sensação de desconexão de si mesmas são comuns nessa fase.

Esse processo pode ser confuso e, muitas vezes, solitário. "O sofrimento começa quando a mulher percebe que algo mudou, mas não consegue entender exatamente o que é", explica a psicóloga. Sem conseguir nomear o que sente, muitas acabam interpretando os sinais como fraqueza ou incapacidade de lidar com a própria rotina.

Do ponto de vista biológico, o corpo também está em transição. A endocrinologista Cristina Formiga explica que o climatério pode começar até 10 anos antes da menopausa, com a queda gradual do estrogênio. Esse vaievém hormonal ajuda a explicar por que os sintomas aparecem de forma irregular, já que um dia tudo parece normal, no outro, não.

E como se não bastasse, essa fase costuma chegar justamente quando a vida está mais cheia. Muitas mulheres estão no auge da carreira, conciliando trabalho, filhos, casa e, muitas vezes, o cuidado com os pais. O corpo muda, mas as cobranças continuam, sendo externas e internas. "Essa fase coincide com uma sobrecarga importante. A mulher precisa dar conta de muitos papéis ao mesmo tempo", explica Andréia. Quando o organismo já está mais sensível, esse acúmulo de demandas reduz a margem emocional. O que antes era administrável pode passar a ser vivido como exaustão constante, irritação e sensação de não dar conta.

Além disso, nem sempre os sinais são óbvios. Muito antes dos fogachos, que costumam ser mais associados à menopausa, aparecem sintomas como insônia, esquecimentos, sudorese noturna e cansaço persistente. Justamente por serem comuns no dia a dia, eles acabam sendo ignorados ou normalizados.

A ginecologista Isadora Rosa reforça que essa fase não pode ser vista apenas como uma questão hormonal. "Aspectos como estresse, qualidade do relacionamento e saúde mental influenciam diretamente essa fase", afirma. Na prática, isso significa que cada mulher vive o climatério de forma única, atravessada pela própria história e pelo momento de vida.

Climatério pede reorganização

Para além dos sintomas físicos, o climatério também mexe com algo mais profundo: a forma como a mulher se enxerga. Mudanças no corpo, na libido e na energia podem abalar referências construídas ao longo da vida, trazendo uma sensação de perda difícil de explicar. "É comum ouvir relatos de mulheres que dizem 'não me reconheço mais'", conta a psicóloga. Segundo ela, esse momento pode ser entendido como uma travessia. Aquilo que antes sustentava a sensação de vitalidade, controle ou até feminilidade já não responde da mesma forma, e isso exige uma reorganização interna.

A vida sexual também pode ser impactada, seja por questões físicas, como ressecamento e dor, sejapor fatores emocionais. Ainda assim, o assunto segue cercado por silêncio, o que dificulta conversas dentro do relacionamento e até mesmo a busca por ajuda.

Sem espaço para diálogo, muitas mulheres atravessam essa fase sozinhas. A falta de informação transforma uma experiência comum em algo isolado, carregado de culpa e insegurança. "O tabu faz com que ela ache que deveria dar conta de tudo em silêncio", afirma Andréia.

Nem sempre é fácil entender o que está acontecendo. Tem mulher que começa a dormir mal, sente-se mais irritada, perde a paciência com facilidade ou percebe que a ansiedade aumentou, e acha que é só uma fase ruim. Em muitos casos, essas mudanças realmente se misturam com outras questões emocionais, o que pode confundir ainda mais. "É fundamental avaliar cada caso para diferenciar o que faz parte do climatério e o que pode ser um transtorno como depressão ou ansiedade", explica a ginecologista Isadora Rosa.

E talvez um dos pontos mais importantes seja esse: não é preciso aguentar tudo sozinha. Por muito tempo, essa fase foi tratada como algo que a mulher deveria simplesmente suportar, sem questionar ou buscar ajuda. Mas esse entendimento vem mudando. "Há caminhos para melhorar a qualidade de vida, seja com mudanças de hábitos, acompanhamento médico, seja com tratamentos específicos", afirma a endocrinologista.

Nos últimos anos, o avanço das pesquisas também tem ampliado as possibilidades de cuidado durante o período. A reposição hormonal, por exemplo, ainda é cercada de dúvidas, mas hoje é considerada uma opção segura e eficaz quando bem indicada. "Ela é recomendada para mulheres que têm sintomas que impactam a qualidade de vida, e a maioria pode se beneficiar", elucida Cristina.

A especialista destaca, no entanto, que a indicação precisa ser individualizada. Há casos em que a terapia não é recomendada, como para mulheres com histórico de trombose, câncer de mama ou endométrio, doenças cardiovasculares ou doença hepática ativa. Nesses cenários, o acompanhamento médico se torna ainda mais importante para avaliar riscos, sintomas e alternativas possíveis.

Para quem não pode ou prefere não fazer reposição hormonal, existem outros caminhos. Alguns medicamentos podem ajudar no controle dos fogachos, do sono e do cansaço, além de estratégias como terapia comportamental, alimentação equilibrada e prática de atividade física. Um exemplo recente é o fezolinetante, aprovado pelo sistema público de saúde do Reino Unido e já comercializados nos EUA, que atua diretamente no cérebro para reduzir ondas de calor e suores noturnos — uma alternativa não hormonal que amplia as opções de tratamento.







