Corpus Christi reúne fiéis para missa e procissão luminosa

Osvaldina Antônia colocou nas orações pedido para o filho fazer cirurgia no quadril - (crédito: Vitória Torres/CB/DA Press)

O final da tarde desta quinta-feira (4/6) foi de demonstração de fé na Esplanada dos Ministérios, onde milhares de fiéis participaram da celebração de Corpus Christi. A Santa Missa foi presidida pelo cardeal e arcebispo de Brasília, Paulo Cezar Costa, em frente à Catedral de Brasília, seguida por uma procissão luminosa com bênçãos. Logo no rito inicial, os ministros passaram pelo tradicional tapete confeccionado para a celebração.

Durante a homilia, o cardeal destacou a importância da espiritualidade para além das preocupações materiais. “A vida não depende apenas de bens materiais. Esse é o grande problema. Às vezes, nós nos recordamos de Deus apenas quando o problema bate na nossa porta”, afirmou.

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Em outro momento, o clérigo também direcionou a mensagem à convivência social e política que divide o país, especialmente em ano de eleição. “Estamos vivendo uma sociedade pluralizada. Comungamos a eucaristia e continuamos a odiar aquele e aquela que pensa diferente de mim ou que tem uma opção política diferente. Mas pensar diferente, na vida de uma sociedade, deve ser riqueza, não motivo de ódio, desavenças ou brigas”, declarou. O homem e a mulher de fé, que vive de eucaristia, não podem ter essas mesmas atitudes, mesmo que seja um político”, completou.

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Fiéis

Entre os fiéis presentes estava Osvaldina Antônia de Sousa, de 75 anos, moradora do Núcleo Bandeirante, que acompanhava a celebração ao lado dos filhos. Frequentadora assídua da cerimônia, ela contou que a participação tem um significado especial. “Todo ano eu venho. É gratificante vir aqui. Ficamos com Cristo no coração. Estou pedindo para Deus a cirurgia do meu filho. Espero que ele seja chamado para fazer a cirurgia de quadril. Ele tem artrose”, disse.

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Após o encerramento da missa, os participantes seguiram em procissão luminosa pela Esplanada, dando continuidade às celebrações de Corpus Christi.