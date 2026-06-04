Com arte de Gurulino, esperança pelo hexa colore calçadas na Asa Norte

Há pouco menos de uma semana para o início da Copa do Mundo, torcedores de Brasília demonstram esperança na Seleção Brasileira de futebol, repetindo uma tradição: pintar as ruas nas cores da bandeira nacional. Na quadra 216 da Asa Norte, por exemplo, moradores se uniram para decorar uma calçada.

O artista urbano Pedro Sangeon, mais conhecido como Gurulino, decidiu retornar com a prática que fazia quando criança. Ele conta que a nostalgia e o incentivo da esposa nortearam o projeto. “Tem muita nostalgia aqui e percebemos na pandemia que as pessoas perderam essa tradição de pintar as ruas. Aí, minha esposa me sugeriu propor uma movimentação na vizinhança”, disse.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Corpus Christi reúne fiéis para missa e procissão luminosa

Após conversar com a prefeita da quadra, o projeto teve início. A calçada escolhida para receber a pintura passou por uma recente reforma. “Quando a reforma foi finalizada, eu enxerguei um imenso potencial de fazer uma pintura nesse espaço”, explicou Gurulino. Com o local escolhido e as tintas compradas, o próximo passo era conseguir mais pessoas para realizar a pintura.

A divulgação pelas redes sociais foi muito bem sucedida. O artista explica que foi até uma surpresa ver tanta movimentação popular em prol da decoração. “Bombou de gente aqui. Muitos pais, acompanhados dos filhos, e adultos vieram nos ajudar. Está sendo uma experiência muito intensa e alegre”, disse. Pedro avalia que essa experiência ficará na memória das crianças. É uma forma de trazer de novo a potência da arte e tirar as crianças um pouco desse mundo digital que elas vivem”, acrescentou.

A pequena Júlia, de 10 anos, conta que foi a primeira vez que ela fez pinturas para a Copa. Apesar do cansaço e das dores nas costas, ela crava que valeu a pena. “É bem divertido, muito legal participar dessa pintura. Dói um pouco as costas, mas vai ficar muito bonito quando terminarmos”, disse.

Vizinha de Júlia, a artista Natália Araújo comenta que a decoração e a movimentação dos pais é importante para nutrir o imaginário das crianças. “A Copa do Mundo é o momento que a gente deixa a individualidade de lado e temos esse grande sentimento de coletividade. Isso também é importante para as crianças, para trabalhar esse sentimento nelas”, afirmou.

Ainda pensando no bem-estar das pessoas em volta, as tintas foram escolhidas para não oferecer riscos à saúde. “Escolhemos um esmalte sintético à base d'água. Esse material adere muito bem ao concreto e não é tóxico como o esmalte sintético normal”, explicou Pedro.



