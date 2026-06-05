Arraiá Pet Solidário reúne protetores neste sábado no Noroeste

Em clima de festa junina, o 5° Arraiá Pet Solidário, realizado neste sábado no Noroeste. O evento, promovido pelo Grupo de Resgates Noroeste, reúne protetores de animais, amantes dos bichos e o público geral em prol de cães e gatos resgatados. O intuito é arrecadar recursos para o projeto de proteção animal realizado pela organização. O arraiá ocorre das 16h às 23h, na CRNW 505.

Além da solidariedade, o evento também promete uma festa junina animada. O evento também contará com, brincadeiras e diversas barracas típicas. O público também poderá contribuir diretamente com a causa por meio da doação de ração, produtos de higiene, medicamentos veterinários e outros itens essenciais para o bem-estar dos animais acolhidos.

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A idealizadora do Cão Miau e protetora do SOF Sul, Cristina Maguila, destacou a importância do evento para a causa animal. “Eventos como esse mostram que a solidariedade tem o poder de transformar vidas tanto dos animais quanto das pessoas que se envolvem nessa causa. Cada contribuição faz diferença e nos ajuda a continuar esse trabalho tão necessário”, disse.

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O grupo Cão Miau e os protetores do SOF Sul estarão com uma barraca de venda de pizza no evento. A renda de todas as vendas serão revertidas para o cuidado dos animais em situação de vulnerabilidade.

Serviço:

5° Arraiá Pet Solidário

Local: CRNW 505 - Noroeste

Horário: 16h às 23h



