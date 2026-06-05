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Festa junina animal

Arraiá Pet Solidário reúne protetores neste sábado no Noroeste

O evento vai arrecadar recursos para animais vulneráveis resgatados e terá programação típica de festa junina para toda a família

O público pode doar ração para ajudar o projeto - (crédito: Divulgação/Bella Ximenes)
O público pode doar ração para ajudar o projeto - (crédito: Divulgação/Bella Ximenes)

Em clima de festa junina, o 5° Arraiá Pet Solidário, realizado neste sábado no Noroeste. O evento, promovido pelo Grupo de Resgates Noroeste, reúne protetores de animais, amantes dos bichos e o público geral em prol de cães e gatos resgatados. O intuito é arrecadar recursos para o projeto de proteção animal realizado pela organização. O arraiá ocorre das 16h às 23h, na CRNW 505.

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Além da solidariedade, o evento também promete uma festa junina animada. O evento também contará com, brincadeiras e diversas barracas típicas. O público também poderá contribuir diretamente com a causa por meio da doação de ração, produtos de higiene, medicamentos veterinários e outros itens essenciais para o bem-estar dos animais acolhidos.

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  • O evento contará com atrações típicas de festa junina
    O evento contará com atrações típicas de festa junina Divulgação
  • Promovendo solidariedade com a causa animal, o público pode doar ração
    Promovendo solidariedade com a causa animal, o público pode doar ração Divulgação
  • O evento acontece de 16h às 23 com o intuito de ajudar animais resgatados
    O evento acontece de 16h às 23 com o intuito de ajudar animais resgatados Divulgação/Bella Ximenes

A idealizadora do Cão Miau e protetora do SOF Sul, Cristina Maguila, destacou a importância do evento para a causa animal. “Eventos como esse mostram que a solidariedade tem o poder de transformar vidas tanto dos animais quanto das pessoas que se envolvem nessa causa. Cada contribuição faz diferença e nos ajuda a continuar esse trabalho tão necessário”, disse. 

O grupo Cão Miau e os protetores do SOF Sul estarão com uma barraca de venda de pizza no evento. A renda de todas as vendas serão revertidas para o cuidado dos animais em situação de vulnerabilidade. 

Serviço:
5° Arraiá Pet Solidário

Local: CRNW 505 - Noroeste

Horário: 16h às 23h

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 05/06/2026 06:00
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