Homem é preso por tráfico de cocaína por delivery em Taguatinga

Além das porções de cocaína, ainda foi encontrado mais de R$ 6 mil em espécie - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi detido por comercialização ilegal de drogas e posse de munições na QND 23, em Taguatinga. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal, denúncias anônimas indicaram que o suspeito poderia estar vendendo entorpecentes e realizando as entregas na Praça do Bicalho, através da modalidade delivery.

Em abordagem ao investigado, os agentes encontraram porções de cocaína, prontas para a comercialização, assim com um tablete de 1kg da mesma substância. A prisão foi feita na noite de quinta-feira (5/6).

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Através de um patrulhamento intensificado na região, com monitoramento da área, os policiais do 2º Batalhão da PM conseguiram localizar o suspeito. Além dos entorpecentes, os agentes ainda encontraram R$ 6.620,00 em espécie, munições de calibres 9mm e .380 e 4 celulares.

A cocaína encontrada em posse do indivíduo estava dividida entre vinte e cinco porções fracionadas.De acordo com a PMDF, o suspeito foi preso e levado para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foi realizada a ocorrência, para investigação e adoção das medidas legais cabíveis.