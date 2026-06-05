Livro juvenil revela os mistérios da Amazônia em lançamento em Brasília

O escritor e biólogo Paulo Spínola e a Editora AVÁ lançam em Brasília o livro O Mistério do Povo Mamoé. O evento de lançamento ocorre no domingo (14/06), a partir das 13h, no Choro no Eixo, localizado no Eixão do Lazer, na altura da 204 Norte. Haverá sessão de autógrafos e um bate-papo com o autor.
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A obra, direcionada ao público juvenil, foi inspirada nas vivências de Spínola na região Norte, durante sua carreira como analista ambiental do Ibama e ICMBio no Amazonas, Pará e Rondônia. O livro propõe uma viagem pela geografia e pela história de ocupação da Amazônia.
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A trama acompanha Jobim, um adolescente que parte em uma aventura em busca de seu pai, o Cacique Taboré, líder da extinta Nação Tapajó. A busca leva o personagem a uma longa viagem pela Amazônia, atravessando rios como Araguaia, Tocantins, Amazonas, Tapajós e Negro.
Durante a jornada, Jobim passa pela Ilha do Marajó, pelo Parque Indígena do Xingu e pelo Planalto das Guianas. Ao mesclar aventura, mistério e fantasia, a narrativa revela as consequências do garimpo e da degradação ambiental provocada por decisões políticas.
O livro também destaca a luta dos povos indígenas pela proteção de suas terras e a resiliência cotidiana de quilombolas e ribeirinhos.
Lançamento de “O mistério do povo Mamoé”
Data: 14 de junho (domingo)
Horário: das 13h às 16h
Local: Choro no Eixo - Eixão do Lazer - 204 Norte – Brasília/DF
Paulo Spínola é biólogo formado pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-graduado pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Trabalhou como analista ambiental no Ibama e no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), atuando em fiscalização, educação ambiental e gestão de unidades de conservação. A obra já está à venda no site da AVÁ Editora.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.