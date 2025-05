‘Homem-Urubu’, primeiro livro de ficção de Skylab, é ode ao impossível

Apesar de ser reconhecido pelo trabalho musical, que lhe rendeu mais de 30 discos, o interesse de Rogério Skylab pela literatura é “anterior à música”. Em Homem-Urubu, Skylab se lança à prosa ficcional em livro de contos com influências de Samuel Beckett, Franz Kafka e Tom Jobim. Evento gratuito, na Biblioteca Demonstrativa (BDB), traz o músico e escritor a Brasília neste sábado (17/5), às 18h.

“Esse é um pássaro que sempre me despertou interesse”, diz Skylab a respeito do urubu. No conto que dá nome ao livro, a fusão entre homem e pássaro representa o caráter misto do insólito e da beleza dessa figura, que voa mas não consegue cantar.

“É uma imagem que aparece desde o meu primeiro disco. Não se pode esquecer de Tom Jobim [Urubu (1976)]. Este pássaro possui diferentes simbologias, mas para mim está ligado principalmente a um estranhamento”, ressalta Skylab. “A arte tem a capacidade de abordar o impossível”, completa.

Diálogos “entre música e literatura” e “dimensão político social”, como na história de compositor francês que mora na Rocinha e fracassa ao tentar compor um samba ou em outra, na qual Clark Kent passa por experiência no sistema carcerário brasileiro, revelam a multiplicidade das obras, que foram escritas em diferentes momentos da vida de Skylab.

O lançamento do livro, em Brasília, ocorre na Biblioteca Demonstrativa neste sábado (17/5), às 18h. Na sequência, às 20h, Skylab realiza show na Infinu Comunidade Criativa, na 506 Sul.

Serviço



Sábado (17/5), às 18h, lançamento do livro Homem-Urubu na Biblioteca Demonstrativa de Brasília (506/507 Sul). Entrada franca.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel