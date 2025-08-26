Livro 'O Canto do Sabiá' sobre mestre da União do Vegetal será lançado em Brasília

A obra inclui, ainda, o encontro de Mestre Florêncio com a ayahuasca - (crédito: Divulgação/MC/Sede Geral)

O escritor Edson Lodi lançará o livro O Canto do Sabiá – A história de Mestre Florêncio na sexta-feira (29/8), às 20h, na Câmara Legislativa. A obra resgata a trajetória de Florêncio Siqueira de Carvalho, conhecido Mestre Florêncio, e aborda como ele se tornou uma figura central na implantação da União do Vegetal em Manaus (AM), narrando também a profunda ligação dele com a Amazônia.



Segundo o escritor, o livro é fruto de uma pesquisa minuciosa que percorre desde a infância do protagonista, marcada pela seca de 1932, até a migração para o Acre como soldado da borracha. Soldados da borracha foram os brasileiros recrutados para extrair borracha para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial.

Escritor apresenta livro no DF sobre a história do Mestre Florêncio (foto: Divulgação)

A obra inclui, ainda, o encontro de Mestre Florêncio com a ayahuasca (bebida alucinógena considerada sagrada para algumas culturas) e os aprendizados que marcaram a vida dele. A iniciativa conta com o apoio da Lei Rouanet e do Ministério da Cultura.

O Canto do Sabiá – A história de Mestre Florêncio

Lançamento do livro

Data: 29 de agosto de 2025 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Câmara Legislativa do Distrito Federal

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular