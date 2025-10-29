Educadora ambiental de Taguatinga lança livro infantil nesta sexta (31/10)

Diele Mendes, atriz e educadora ambiental lança livro infantil "As Aventuras de Jucaí na Agrofloresta" - (crédito: Alice Lira)

Nesta sexta-feira (31/10), a atriz e educadora ambiental Diele Mendes lança o livro As aventuras de Jucaí na agrofloresta, desdobramento da peça As aventuras de Goyá na agrofloresta. O evento será na Escola Classe 614 de Samambaia, às 11h e 13h30. O livro, ilustrado por Oberas e publicado pela Avá Editora, aborda temas como a valorização da ancestralidade e o cultivo da terra de forma lúdica.

O livro conta as aventuras de Jucaí: um sabiá laranjeira morador de uma agrofloresta. Jucaí tem o sonho de reencontrar seu pai e, com a ajuda de sua intuição, embarca em uma jornada em busca de sua ancestralidade. Ao longo da narrativa, o sabiá recebe ajuda de outros personagens, como a Dona Minhoca e abelhas nativas.

No evento de lançamento, Dielle narra a história do livro por meio de brincadeiras e cantos, com a presença dos músicos Daniel Carvalho e Luciana Meireles, que garantem uma trilha sonora ao vivo. Além de Samambaia, o evento de lançamento também passará por escolas em Taguatinga e Sol Nascente, até o final de novembro.

Serviço

As aventuras de Jucaí na agrofloresta

Lançamento nesta sexta-feira (31/10), às 11h e 13h30, na Escola Classe 614 de Samambaia. Entrada gratuita e exclusiva para as comunidades escolares.

Na quinta-feira, 6 de novembro, às 11h, no Sítio-Escola Geranium, em Taguatinga

Na sexta-feira, 7 de novembro, às 7h45 e 11h30, na Escola Classe 54 de Taguatinga

Na quinta-feira, 27 de novembro, às 11h e 13h, na Escola Classe P Norte do Sol Nascente