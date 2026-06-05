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INCÊNDIO

Carro pega fogo no Guará nesta sexta e mobiliza bombeiros

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, às 08h34, e mobilizou duas viaturas de socorro

Veículo pega fogo no Guará na manhã desta sexta-feira (5/6) - (crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros do DF)
Veículo pega fogo no Guará na manhã desta sexta-feira (5/6) - (crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros do DF)

Um carro pegou fogo na Avenida Contorno do Guará na manhã desta sexta-feira (5/6). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e chegou ao local da ocorrência às 08h34 para realizar o socorro. 

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Na área onde acontecia o incêndio, as equipes se depararam com chamas e fumaça no compartimento do motor do veículo. Para combater, foram estruturadas linhas de mangueiras pressurizadas com água para controlar e extinguir o incêndio. 

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Veja vídeo:

Segundo a CBMDF, as chamas atingiram apenas a parte frontal do veículo. As causas do incêndio já estão sendo investigadas pela perícia. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/06/2026 11:20 / atualizado em 05/06/2026 11:21
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