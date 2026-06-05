Três carros pegam fogo na Feira dos Importados nesta sexta (5/6)

O incêndio deixou dois carros em cinzas. Os veículos estavam estacionados próximo à Feira dos Importados - (crédito: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal/Divulgação)

Com Luiz Francisco*

Um incêndio atingiu veículos estacionados no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), nas proximidades da Feira dos Importados, na manhã desta sexta-feira (5/6). As chamas destruíram completamente dois automóveis e também causaram danos parciais a um terceiro carro que estava próximo ao local. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as equipes foram acionadas para atender à ocorrência e encontraram os veículos em chamas. Os militares iniciaram rapidamente o combate ao fogo, conseguindo controlar o incêndio antes que ele se propagasse para outras áreas ou atingisse mais automóveis estacionados na região.

Segundo testemunhas, a causa do incêndio ocorreu por conta de algumas cinzas que não foram apagadas por completo onde o carro estava estacionado. O fogo do veículo espalhou para os dois automóveis que estavam ao lado.

Após a extinção das chamas, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, procedimento necessário para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar o surgimento de um novo incêndio.

O feirante Evangelista da Silva, 45 anos, testemunhou o ocorrido e ajudou para que outros veículos estacionados não pegasse fogo. Ele conta que, com o auxílio de outros trabalhadores e os brigadistas da Feira dos Importados, empurraram os automóveis para fora do estacionamento. "Eles agradeceram por temos tirado os carros do local", narra.

Um dos donos do carro declarou estar abalado por conta da ocorrência e não quis falar com o Correio. O fogo também atingiu uma das fiações da Feira dos Importados, mas, segundo a Neoenergia, nenhuma das lojas ficou sem energia.

Veja os estragos do incêndio:











*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti