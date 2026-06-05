Homem é preso em flagrante por violência doméstica por Batalhão Ambiental

Na manhã desta sexta-feira (5/6), um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na Candangolândia. O agressor foi preso por um batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) enquanto agredia a companheira.
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Enquanto realizavam um patrulhamento ostensivo na região, os militares flagraram um homem puxando, de forma agressiva, uma mulher pelo braço. Ao se aproximarem para interromper a ação, os policiais constataram que a vítima estava sangrando devido às agressões.
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Diante da situação flagrante, o agressor recebeu voz de prisão de forma imediata. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) da Candangolândia foi acionado, realizou os primeiros atendimentos no local e a conduziu ao Hospital de Base para cuidados médicos especializados. Segundo os bombeiros, a mulher apresentava um ferimento na mão.
O agressor foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF) e tomadas as demais medidas legais cabíveis.