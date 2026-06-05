Abrace realiza baile de 15 anos especialmente para jovens com câncer

Doze adolescentes assistidos pela Abrace (Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças com Câncer e Hemopatias) celebrarão seus 15 anos em uma festa especial promovida pela instituição neste domingo (7/6), das 17h às 23h, no Unique Palace, em Brasília. Em sua 12ª edição, o projeto "Um Sonho de 15 Anos" busca proporcionar uma experiência inesquecível para jovens que enfrentam o tratamento contra o câncer e doenças hematológicas.

A cerimônia reunirá cerca de 300 convidados e homenageará oito meninas e quatro meninos atendidos pela entidade. Mais do que uma festa, a iniciativa tem como objetivo fortalecer a autoestima dos adolescentes e oferecer momentos de alegria para eles e suas famílias.

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Ao longo dos anos, o projeto se consolidou como uma das ações mais simbólicas da Abrace, mobilizando voluntários e apoiadores para transformar em realidade um sonho que muitas vezes é interrompido pela rotina de consultas, exames e internações.

Celebrar a vida

A programação contará com homenagens, apresentações especiais e a tradicional valsa dos aniversariantes. Cada detalhe é pensado para valorizar a trajetória dos jovens e proporcionar uma noite de acolhimento e emoção.

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Para o presidente da Abrace, Alexandre Alarcão, a iniciativa vai além da comemoração de uma data.

“A celebração dos 15 anos é um marco muito especial na vida de qualquer adolescente. Para os jovens acompanhados pela Abrace, essa festa representa muito mais do que uma comemoração. É a oportunidade de viver sonhos, fortalecer a autoestima e criar memórias felizes ao lado da família e de pessoas que torcem por sua trajetória.”

Segundo ele, promover momentos de felicidade também faz parte do cuidado oferecido pela instituição.

“Muito mais que uma simples comemoração, é um momento de celebrar a vida, principalmente nessa etapa tão difícil que é o tratamento do câncer.”

O cerimonialista José Júnior, um dos idealizadores do projeto, destaca o impacto que a ação gera nos participantes.

“Ver a alegria no rosto de cada jovem nos mostra que vale a pena acreditar no poder transformador do amor. Eles nos ensinam diariamente sobre coragem, fé e superação.”

Veja momentos de edições anteriores









História de acolhimento

Em 2026, a Abrace completa 40 anos de atuação no apoio a crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Ao longo desse período, a instituição ajudou a reduzir a taxa de abandono do tratamento entre seus assistidos de 28% para zero, além de oferecer hospedagem, transporte, medicamentos, assistência social e acompanhamento psicossocial às famílias.

Ao chegar à sua 12ª edição, o projeto Um Sonho de 15 Anos reforça uma mensagem que acompanha a trajetória da entidade: mesmo diante dos desafios impostos pela doença, os sonhos continuam merecendo ser celebrados.

Serviço

Evento: Um Sonho de 15 Anos – 12ª edição

Data: 7 de junho de 2026

Doações: Pix: umsonhode15anos@abrace.com.br