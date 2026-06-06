Veículo colide contra poste na Asa Norte neste sábado (6)

Um veículo colidiu contra um poste de iluminação no SGAN 912, na Asa Norte, nas proximidades do Edifício Park Ville, neste sábado (6/6). O condutor do veículo e mais três passageiros foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), acionado às 8h23. O impacto foi tão forte que derrubou a estrutura sobre o veículo.

Os agentes realizaram o atendimento pré-hospitalar de acordo com o protocolo de trauma. A corporação encaminhou duas viaturas de socorro para atender ao sinistro de trânsito. No local, as equipes encontraram o automóvel, modelo JAC J3 de cor prata, que havia colidido contra um poste de iluminação pública. Após receber os primeiros procedimentos de estabilização, as vítimas foram transportadas para uma unidade de saúde da região, todos estavam conscientes e orientados.

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As equipes também atuaram no gerenciamento de riscos na via pública, para garantir a segurança do local. A cena ficou sob os cuidados do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).







