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MARATONA BRASÍLIA

"Brasília tem se tornado a capital do esporte", destaca secretário

Secretário do Esporte participou da Maratona Brasília, celebrou adesão do público e reforçou o papel do esporte na saúde e na prevenção social

O secretário de Esporte Renato Junqueira participou da Maratona Brasília 2026 - (crédito: Mari Campos/C.B/D.A Press)
O secretário de Esporte Renato Junqueira participou da Maratona Brasília 2026 - (crédito: Mari Campos/C.B/D.A Press)

A celebração dos 66 anos de Brasília começou em ritmo acelerado nesta terça-feira (21/4), com milhares de pessoas tomando as ruas da capital para participar da Maratona Brasília. Entre os participantes estava o secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, que percorreu 5km ao lado da esposa.

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Em tom descontraído, ele destacou a importância da corrida para a população da capital. “Hoje foram 5Km junto com a minha esposa, no pelotão qualidade de vida, devagar e sempre, mas a gente veio prestigiar porque são eventos como esse que realmente promovem a qualidade de vida”, afirmou.

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O secretário ressaltou a grande adesão do público e o crescimento da corrida de rua na capital. Desde o sábado (18/4), segundo ele, já era possível perceber a mobilização da população em torno da prova. “A gente vê Brasília se mobilizando mesmo pela corrida e esse movimento crescendo cada vez mais. É muito bom ver essa busca pela saúde e pelo bem-estar”, disse.

Renato Junqueira aproveitou para parabenizar a organização do evento, destacando a parceria entre o Correio Braziliense e o Governo do Distrito Federal. “A Maratona Brasília já está no calendário oficial da nossa cidade, comemorando os 66 anos de Brasília e, a cada ano, se superando. O aumento de estrutura e de adesão, tanto de crianças quanto de adultos, é fundamental para disseminar ainda mais a corrida de rua”, pontuou.

  • Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino
    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Atletas de todos os níveis tomam as avenidas da capital federal durante a Maratona Brasília 2026.
    Atletas de todos os níveis tomam as avenidas da capital federal durante a Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
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    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    A Maratona Brasília 2026 reafirmou o esporte como um espaço para todos Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026.
    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026.
    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
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    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026: primeira colocada nos 21km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 10km Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 21km masculino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press

Para o secretário, o crescimento desse tipo de evento reforça a vocação esportiva da capital. “Brasília tem se tornado a capital do esporte. É uma cidade planejada, plana, que facilita a prática esportiva, além de contar com espaços como o Parque da Cidade, que é o maior parque urbano do mundo”, destacou.

Ao falar sobre o aniversário da capital, ele foi direto ao apontar o que deseja para o futuro da cidade. “Eu desejo para Brasília muito esporte. Porque o esporte, além da qualidade de vida, é prevenção: prevenção para a saúde, para a saúde mental e também para que crianças e adolescentes não entrem no mundo da criminalidade”, destacou.

Maratona Brasília

Com o slogan "Corra, brasiliense, corra!”, a Maratona de Brasília, promovida pelo Correio Braziliense, se encerra nesta terça-feira (21/04) com as provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Aulas de dança e shows também fazem parte da celebração do aniversário de 66 anos da capital e do jornal, inaugurados no mesmo dia.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 21/04/2026 08:29
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