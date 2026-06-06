Após furto de combustível, transportadoras e postos são investigados, diz delegado

Distribuidoras de combustíveis estão sendo investigadas, diz delegado - (crédito: Ed.Alves/CB/D.A Press)

O roubo de combustível de um oleoduto da Petrobras, que resultou na prisão de três homens na madrugada deste sábado (6/6), segue sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Segundo o delegado Fernando Fernandes, da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), há suspeitas que transportadoras e postos de combustíveis do DF e Entorno estejam comercializando o combustível roubado de um oleoduto em Ceilândia.

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"Estamos investigando essas denúncias. A princípio, algumas denúncias citam transportadoras e postos de São Sebastião e Águas Lindas", explicou o delegado.

Dos três homens presos, um já havia sido detido pela prática do mesmo crime há dois anos, em uma região próxima ao oleoduto alvo do último crime. Segundo o delegado, ele era o cérebro da operação. "Sabemos que ele tem o conhecimento técnico, e os outros dois serviam para realizar o trabalho braçal", explicou Fernando Fernandes .

Devido ao risco de explosão, a Defesa Civil interditou ao menos quatro imóveis próximos ao oleoduto, aconselhando que os moradores deixassem as residências.

A expectativa é de que a averiguação do risco termine em três horas. Caso o risco aumente, novas medidas serão tomadas.