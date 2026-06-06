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INVESTIGAÇÃO

Após furto de combustível, transportadoras e postos são investigados, diz delegado

Segundo Fernando Fernandes, da 19ª Delegacia (P Norte), responsável pelo caso, denúncias apontam transportadoras de combustíveis como receptadores. Denúncia está sendo investigada

Distribuidoras de combustíveis estão sendo investigadas, diz delegado - (crédito: Ed.Alves/CB/D.A Press)
Distribuidoras de combustíveis estão sendo investigadas, diz delegado - (crédito: Ed.Alves/CB/D.A Press)

O roubo de combustível de um oleoduto da Petrobras, que resultou na prisão de três homens na madrugada deste sábado (6/6), segue sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

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Segundo o delegado Fernando Fernandes, da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), há suspeitas que transportadoras e postos de combustíveis do DF e Entorno estejam comercializando o combustível roubado de um oleoduto em Ceilândia.

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"Estamos investigando essas denúncias. A princípio, algumas denúncias citam transportadoras e postos de São Sebastião e Águas Lindas", explicou o delegado.

Dos três homens presos, um já havia sido detido pela prática do mesmo crime há dois anos, em uma região próxima ao oleoduto alvo do último crime. Segundo o delegado, ele era o cérebro da operação. "Sabemos que ele tem o conhecimento técnico, e os outros dois serviam para realizar o trabalho braçal", explicou Fernando Fernandes .

Devido ao risco de explosão, a Defesa Civil interditou ao menos quatro imóveis próximos ao oleoduto, aconselhando que os moradores deixassem as residências.

A expectativa é de que a averiguação do risco termine em três horas. Caso o risco aumente, novas medidas serão tomadas.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 06/06/2026 17:49
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