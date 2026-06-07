Marotinga 2026 reúne famílias próximo ao Taguatinga Shopping

A Marotinga 2026 transformou a manhã deste domingo (7/6) em um encontro de famílias unidas pelo esporte, com crianças de diferentes idades em uma programação que foi além da competição. Entre os participantes que se reuniram no Pistão Sul, próximo ao Taguatinga Shopping, estava Arthur, de 10 anos, que viveu a experiência de disputar uma corrida ao lado de outras crianças pela primeira vez. Acompanhado da mãe, Adriana Oliveira, 49, o menino chegou ao evento com uma expectativa construída ao longo da última semana.

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Corredora amadora há cerca de um ano, Adriana contou que conheceu o universo das corridas após ser convidada para participar de uma prova e se encantar com o ambiente. Desde então, passou a levar o filho para acompanhá-la em alguns eventos. “O Arthur é muito elétrico e sempre gostou de corrida. Quando eu vi anunciando a Marotinga, pensei que seria uma oportunidade para ele participar pela primeira vez junto com outras crianças”, relatou.

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Mãe atípica, Adriana destaca que iniciativas voltadas ao público infantil têm papel fundamental na formação de hábitos saudáveis. Segundo ela, além de incentivar a prática esportiva, eventos como a Marotinga criam espaços de inclusão, socialização e diversão. “A criança fica mais animada porque tem interação, brinquedos e todo um ambiente pensado para elas. Fora o incentivo ao esporte mesmo”, afirmou.

A expectativa para a prova tomou conta da rotina de Arthur desde a inscrição. Adriana contou que o filho registrou o evento em seu quadro de atividades e passou a contar os dias para a largada. “Todo dia que a gente comentava sobre a corrida ele fazia a brincadeira de falar da Marotinga e saía correndo pela casa”, disse. O entusiasmo ficou evidente momentos antes da prova, quando o garoto demonstrava vontade de correr. "Vou bem rapidão”, disse no pique de correr.

A pequena Cecília Batista, de 8 anos, foi campeã na sua bateria. A menina treinou antes da corrida e se divertiu durante o processo. A mãe e a avó de Cecília também correm e incentivam muito a pequena. “Hoje em dia, ela cobra que a gente inscreva ela nas provas de corrida. Um evento como esse é muto importante. O esporte muda a vida das crianças. Sendo incentivada desde pequena, ela vai longe”, ressalta Maria José, avó de Cecília.

Marotinga 2026

A Marotinga 2026 é promovida pelo Correio Braziliense em comemoração ao aniversário de Taguatinga. Realizada neste domingo (7/6), no Pistão Sul, em frente ao Taguatinga Shopping, a prova reúne cerca de mil crianças inscritas em baterias com percursos que variam entre 50 e 700 metros, de acordo com a faixa etária.