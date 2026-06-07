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Frio intenso marca o domingo e DF atinge a menor temperatura do ano

A temperatura foi a mais baixa registrada no ano. Termômetros devem continuar registrando baixas temperaturas ao longo da semana

23.05.2026 Carlos Vieira/CB - Frio em Bsb. - (crédito: CARLOS VIEIRA)
23.05.2026 Carlos Vieira/CB - Frio em Bsb. - (crédito: CARLOS VIEIRA)

O primeiro domingo do mês registrou a menor temperatura já vista no DF. Os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) da estação Brasília marcaram 8,8° C às 7h desta manhã.

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As baixas temperaturas vêm se repetindo durante a semana. No sábado (6/6) a capital amanheceu com 9,4° C.

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Durante a última semana, o Imnet e a Defesa Civil do Distrito Federal emitiram alerta amarelo devido às baixas temperaturas. O alerta indica perigo potencial à saúde.

Segundo a previsão, o restante do domingo também deve contar com temperaturas mais baixas. Até o fim do dia, os termômetros não podem registrar uma marca maior do que 25°C. Enquanto a umidade deve sofrer uma variação de 35% e 90%.

Na segunda-feira (8/6) as coisas esquentam um pouco, podendo ter uma temperatura mínima de 11°C e a máxima chegando até 26°C. A umidade do ar deve ficar entre 30% e 80% com previsão de céu parcialmente encoberto por nuvens ao decorrer da tarde.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 07/06/2026 10:21
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