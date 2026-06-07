Frio intenso marca o domingo e DF atinge a menor temperatura do ano

O primeiro domingo do mês registrou a menor temperatura já vista no DF. Os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) da estação Brasília marcaram 8,8° C às 7h desta manhã.

As baixas temperaturas vêm se repetindo durante a semana. No sábado (6/6) a capital amanheceu com 9,4° C.

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Durante a última semana, o Imnet e a Defesa Civil do Distrito Federal emitiram alerta amarelo devido às baixas temperaturas. O alerta indica perigo potencial à saúde.

Segundo a previsão, o restante do domingo também deve contar com temperaturas mais baixas. Até o fim do dia, os termômetros não podem registrar uma marca maior do que 25°C. Enquanto a umidade deve sofrer uma variação de 35% e 90%.

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Na segunda-feira (8/6) as coisas esquentam um pouco, podendo ter uma temperatura mínima de 11°C e a máxima chegando até 26°C. A umidade do ar deve ficar entre 30% e 80% com previsão de céu parcialmente encoberto por nuvens ao decorrer da tarde.