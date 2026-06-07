Primeira edição da Marotinga acontece neste domingo (7/6)

A animação começou cedo neste domingo (7/6) com a primeira edição da Marotinga, corrida infantil realizada pelo Correio Braziliense. O evento nasceu da corrida Marotinha, realizada no Distrito Federal desde 1992 como extensão da tradicional Maratona de Brasília. As baterias, que foram realizadas próximo ao Taguatinga Shopping, variam entre 50 e 700 metros, de acordo com a idade dos corredores.

Com a expectativa de receber mil crianças na corrida, o idealizador Miguel Jabour comenta que a Marotinga surgiu para atender o pedido dos pais e dos pequenos. “O evento tem que ser democrático, tem que estar em tudo que é lugar, tem que ir pra Ceilândia, tem que ir para Samambaia”, ressalta. “A ideia é prestigiar o aniversário da cidade de Taguatinga. Tivemos um apoio fantástico em primeira mão do Taguatinga Shopping”, comenta.

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Expectativas

O incentivo ao esporte e à prática de atividades físicas em família foi o principal motivo que levou o corredor Júnior Menezes Moraes, de 33 anos, a inscrever os filhos na corrida infantil. Praticante de corrida há cerca de três anos, ele contou que decidiu compartilhar com as crianças os benefícios que encontrou no esporte. “Eu aprendi a gostar muito de correr e quero passar isso para eles. Esse incentivo ao esporte, à corrida e ao lazer”, afirmou.

Segundo Menezes, a expectativa para o evento tomou conta da família nos dias que antecederam a prova. As crianças ficaram animadas não apenas pela oportunidade de correr, mas também pelas atividades recreativas e premiações oferecidas. “Todo mundo ficou muito animado, muito incentivado. Tem premiação para as crianças, brinquedos e várias coisas legais”, destacou.

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Entre os pequenos competidores, o entusiasmo era nítido. Heitor, 9, demonstrou ansiedade para a largada e disse que se preparou para o desafio. Acostumado a correr durante as partidas de futebol, ele garantiu que treinou e também descansou bem na noite anterior. “Vou correr bem rápido”, respondeu.

A pequena Clarice, 6, também mostrou empolgação antes da corrida. Preparada para a prova, ela não escondeu a confiança ao falar sobre a premiação. “Eles não vão ganhar, eu vou ganhar”, brincou com sorrisos.

Marotinga 2026

A Marotinga 2026 é promovida pelo Correio Braziliense em comemoração ao aniversário de Taguatinga. Realizada neste domingo (7/6), no Pistão Sul, em frente ao Taguatinga Shopping, a prova reúne cerca de mil crianças inscritas em baterias com percursos que variam entre 50 e 700 metros, de acordo com a faixa etária.

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Além da medalha de participação e do kit do atleta, os vencedores de cada bateria, dividida por idade e sexo, serão premiados com bicicletas. A iniciativa busca incentivar a prática esportiva desde a infância e promover um momento de lazer e integração entre as famílias.