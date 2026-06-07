Semana promete mais dias de frio no DF

Este domingo registrou a menor temperatura do ano. Os termômetros da estação de Brasília do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) marcaram 8,8°C às 7h. No restante do domingo, as temperaturas podem chegar até 25°C, com umidade mínima de 45% e máxima que pode atingir 90%.

Apesar de não estar prevista uma temperatura mais baixa do que a registrada neste domingo, as temperaturas devem continuar baixas no restante da semana. Segundo o INMET, na segunda-feira (8/6), o DF pode ter temperatura mínima de 11°C e máxima de 26°C. A umidade relativa do ar, por sua vez, pode variar entre 45% e 80%. Na terça, a temperatura varia de 13°C a 27°C, com variação na umidade de 45% a 85%.

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Na quarta e na quinta, as temperaturas seguem baixas, apresentando uma variação de 14°C a 27°C na quarta. Na quinta, a temperatura, pela manhã, tem a tendência de subir, apresentando 16°C de mínima e uma máxima igual ao dia anterior. Se a previsão estiver correta, esse será o dia com menor umidade da semana, registrando 40% de mínima e 75% de máxima.

Durante toda a semana, o céu será preenchido com poucas nuvens, indicando baixas chances de chuva. A velocidade do vento varia entre fraca e moderada.

