Homem é baleado e socorrido após ataque na Vila Planalto nesta segunda (8/6)

Estado de saúde da vítima não foi informado - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Um homem adulto foi socorrido na noite desta segunda-feira (8/6) após ser atingido por disparos de arma de fogo no Acampamento Rabelo, na Vila Planalto. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado às 21h11 e encontrou a vítima com múltiplos ferimentos provocados por tiros.

O homem foi encaminhado a uma unidade hospitalar próxima do local. O estado de saúde da vítima não foi informado.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela ocorrência e preservação da área.



