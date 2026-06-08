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CRIME

Homem é baleado e socorrido após ataque na Vila Planalto nesta segunda (8/6)

Vítima foi encontrada com ferimentos por arma de fogo no Acampamento Rabelo

Estado de saúde da vítima não foi informado - (crédito: Pixabay/Reprodução)
Estado de saúde da vítima não foi informado - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Um homem adulto foi socorrido na noite desta segunda-feira (8/6) após ser atingido por disparos de arma de fogo no Acampamento Rabelo, na Vila Planalto. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado às 21h11 e encontrou a vítima com múltiplos ferimentos provocados por tiros.

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O homem foi encaminhado a uma unidade hospitalar próxima do local. O estado de saúde da vítima não foi informado.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela ocorrência e preservação da área.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 08/06/2026 23:45
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