Quadrilha invadia farmácias e furtava canetas emagrecedoras para mercado ilegal

Após arrombar os estabelecimentos, furtavam produtos de alto valor e deixavam o local em poucos minutos - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, nesta terça-feira (9/6), seis suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos a farmácias no Distrito Federal. Segundo a investigação, o grupo é responsável por pelo menos 19 invasões a drogarias e estabelecimentos comerciais, com prejuízo que supera centenas de milhares de reais.

De acordo com a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), os criminosos atuavam principalmente durante a madrugada. Após arrombar os estabelecimentos, furtavam produtos de alto valor e deixavam o local em poucos minutos.

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O principal alvo eram medicamentos de alto custo, especialmente as chamadas canetas emagrecedoras, além de insulinas, antibióticos e dermocosméticos importados. Segundo os investigadores, os produtos eram escolhidos pela alta demanda e pelo potencial de revenda no mercado clandestino.

Entre os casos atribuídos ao grupo está o furto a uma unidade da Drogasil, em Sobradinho, em novembro de 2025. O prejuízo estimado foi de R$ 100 mil. Outras ocorrências investigadas incluem ataques a farmácias nas regiões da Asa Norte, Sudoeste, Arniqueira e Noroeste. Em um dos casos, registrado em uma unidade da rede Pacheco, na Asa Norte, as perdas foram estimadas entre R$ 100 mil e R$ 150 mil.

Os mandados de prisão foram expedidos contra sete investigados. Até a manhã desta terça, seis haviam sido presos.

A polícia afirma que o grupo possuía divisão de tarefas e atuava de forma coordenada. As investigações agora buscam identificar os receptadores responsáveis pela compra e distribuição dos medicamentos furtados.

A corporação também alertou para os riscos da aquisição de medicamentos sem procedência. Produtos como insulinas e canetas emagrecedoras exigem armazenamento em temperatura controlada e podem perder a eficácia quando transportados ou conservados de forma inadequada.