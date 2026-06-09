Agências do trabalhador oferecem 545 vagasnesta terça-feira (9/6)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (9/6), 545 vagas de emprego para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência. Os salários chegam a R$ 5 mil.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A maior remuneração é para o cargo de montador de veículos, no Guará, com cinco vagas abertas. A função exige experiência prévia e ensino fundamental completo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Já o maior número de oportunidades está concentrado na função de servente de obras, em São Sebastião, com 80 vagas disponíveis. Para concorrer, não é necessário ter experiência nem escolaridade, e o salário oferecido é de R$ 2.424,40, além de benefícios.
Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou procurar uma das unidades presenciais, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Saiba Mais
- Cidades DF Morre Cristiane Sampaio, ex-diretora do Sindicato dos Jornalistas do DF
- Cidades DF Restaurante Pinella anuncia fim das atividades após 15 anos na Asa Norte
- Cidades DF Furto de combustível causou prejuízo de R$ 16 milhões em ICMS
- Cidades DF Caminhada pede justiça por mulher que morreu atropelada no Arapoanga
- Cidades DF Feira do Guará é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do DF
- Cidades DF "Ele destruiu minha vida", alega acusada, que afirma inocência em mortes na UTI