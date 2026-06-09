Agências do trabalhador oferecem 545 vagasnesta terça-feira (9/6)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (9/6), 545 vagas de emprego para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência. Os salários chegam a R$ 5 mil.

A maior remuneração é para o cargo de montador de veículos, no Guará, com cinco vagas abertas. A função exige experiência prévia e ensino fundamental completo.

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Já o maior número de oportunidades está concentrado na função de servente de obras, em São Sebastião, com 80 vagas disponíveis. Para concorrer, não é necessário ter experiência nem escolaridade, e o salário oferecido é de R$ 2.424,40, além de benefícios.

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou procurar uma das unidades presenciais, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.