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EMPREGO

Agências do trabalhador oferecem 545 vagasnesta terça-feira (9/6)

Oportunidades contemplam diferentes perfis profissionais e podem ser acessadas presencialmente ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital

Salários chegam a R$ 5 mil - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Salários chegam a R$ 5 mil - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (9/6), 545 vagas de emprego para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência. Os salários chegam a R$ 5 mil.

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A maior remuneração é para o cargo de montador de veículos, no Guará, com cinco vagas abertas. A função exige experiência prévia e ensino fundamental completo.

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Já o maior número de oportunidades está concentrado na função de servente de obras, em São Sebastião, com 80 vagas disponíveis. Para concorrer, não é necessário ter experiência nem escolaridade, e o salário oferecido é de R$ 2.424,40, além de benefícios.

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou procurar uma das unidades presenciais, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 09/06/2026 08:00
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