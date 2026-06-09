Velório da ativista Mariângela Moreira é realizado nesta terça (9/6)

Mariângela morreu aos 67 anos nesta segunda (08). A causa de sua morte foi infarto. - (crédito: Reprodução/Rede sociais)

Nesta terça (9/6), familiares e amigos se despedem de Mariângela Moreira, ativista da Rede Feminina no apoio a pacientes com câncer em vulnerabilidade social atendidos pelo Hospital de Base de Brasília. O velório e sepultamento iniciarão às 15h30 e 17h, respectivamente, na capela ecumênica do Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga.

Mariângela morreu aos 67 anos, nesta segunda-feira (8/6). A causa da morte foi infarto. A ativista deixa para os parentes, amigos e conhecidos lembranças potentes de luta, acolhimento e alegria. Ela era conhecida por amar a vida, ser uma excelente artesã e uma grande amiga.

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Maria Eliza Tourinho, psicóloga de 53 anos e sobrinha de Mariângela, aponta que a tia caminhou junto à Rede Feminina após enfrentar um câncer de mama. Após o tratamento, a experiência pessoal se tornou missão. “Ela era muito atuante lá e virou ativista em favor dessa causa da prevenção do câncer de mama e do tratamento”, conta.