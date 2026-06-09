GDF anuncia ocupação do CAD-DF e economia de R$ 168 milhões em aluguéis

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, nesta terça-feira (9/6), o início da ocupação do Centro Administrativo do Distrito Federal (CAD-DF), em Taguatinga. A medida deve gerar uma economia de até R$ 168 milhões por ano com despesas de aluguel de imóveis utilizados por órgãos do governo. A primeira etapa da mudança ocupará 31% do complexo e ocorrerá de forma gradual ao longo dos próximos 90 dias.

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O comunicado foi feito durante coletiva de imprensa no Palácio do Buriti. De acordo com o governo, o GDF desembolsa cerca de R$ 14 milhões por mês em aluguéis, valor que soma aproximadamente R$ 168 milhões anuais. Com a transferência das secretarias, que hoje funcionam em imóveis locados para o CAD-DF, a expectativa é reduzir esses gastos e direcionar os recursos para áreas prioritárias, como saúde, segurança pública, educação e obras de infraestrutura.

Após 12 anos e a passagem de cinco governadores, o complexo começará a ser ocupado pelo poder público. O governo destacou que a medida representa a efetiva utilização de uma obra pública construída com recursos da população e que, até então, permanecia sem uso.

Secretarias

A mudança das secretarias será realizada de forma planejada. A primeira pasta a ser transferida será a Secretaria de Obras, que deixará de gastar cerca de R$ 3 milhões por ano com aluguel. Também estão previstas as mudanças da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), com economia estimada em R$ 5,5 milhões anuais; da Secretaria de Mobilidade, com R$ 3,2 milhões; da Secretaria do Meio Ambiente, com R$ 3,1 milhões; e da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), com R$ 3,5 milhões por ano.

Segundo o GDF, a transferência ocorrerá sem aquisição de novos móveis ou equipamentos. Toda a estrutura já existente nas secretarias será aproveitada. O governo também informou que realizou o Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) junto aos órgãos competentes e que, nesta primeira fase de ocupação, não há previsão de impactos significativos na mobilidade da cidade.

Além da economia financeira, o GDF aposta em ganhos de eficiência administrativa. A concentração de diversas secretarias em um único local visa facilitar a integração entre os órgãos, melhorar a comunicação institucional e simplificar o atendimento à população, que poderá resolver diferentes demandas governamentais em um único espaço.

O CAD-DF está localizado próximo a Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Águas Claras, regiões que, juntas, somam cerca de um milhão de habitantes. O complexo também conta com acesso facilitado por transporte público, por estar ao lado da rodoviária de Taguatinga e de uma estação de metrô. A expectativa do governo é que a ocupação do centro administrativo fortaleça a economia local, impulsione a circulação de pessoas e contribua para a valorização dos imóveis da região.

Durante a apresentação, o GDF ressaltou ainda que não há impedimentos legais para a ocupação parcial do empreendimento. Segundo o governo, o habite-se e o Relatório de Impacto de Trânsito já foram liberados, e a propriedade do terreno sempre pertenceu ao Distrito Federal.