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Engavetamento trava trânsito na descida do Colorado

Sinistro entre um ônibus e quatro carros ocorreu por volta das 14h, na região do balão da Granja do Torto, no sentido Plano Piloto

Colisão entre um ônibus e quatro carros travou trânsito na descida do Colorado - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Colisão entre um ônibus e quatro carros travou trânsito na descida do Colorado - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um engavetamento na região do balão da Granja do Torto causou um engarrafamento na descida do Colorado, no sentido Plano Piloto. O sinistro, envolvendo um ônibus e quatro carros, ocorreu por volta das 14h desta terça-feira (9/6), na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia). 

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O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu as vítimas, que não precisaram ser transportadas para uma unidade hospitalar. No entanto, uma delas foi levada por familiares a um hospital. A região do acidente ficou a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do sinistro. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/06/2026 16:29
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