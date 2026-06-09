Jornalista relata apreensão entre torcedores da Copa nos EUA

O preço dos ingressos tem chamado a atenção, assim como outras despesas, como transporte público e valor de estacionamento - (crédito: Divulgação / Escócia )

Em clima de ansiedade para a estreia do Brasil contra o Marrocos, no próximo sábado (13/6), o Correio segue atualizando todas as informações sobre o maior campeonato de futebol do mundo.

Diretamente de Clark, Nevada, o jornalista Marcos Paulo Lima relata o cancelamento de visto e restrição para a seleção e torcedores iranianos. “Além do clima de Copa, também há muita incerteza, sobretudo, em relação ao visto e permissão de entrada de torcedores iranianos. Recentemente, tivemos algumas restrições para a seleção e torcedores da seleção”, afirmou durante sua participação no CB.Poder desta terça-feira (9/6).

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Outro fator preocupante para os torcedores estrangeiros é a atuação de agentes da ICE — polícia de imigração dos Estados Unidos. Segundo Marcos Paulo, “a segurança está redobrada”. “Eu estive aqui há um ano durante a cobertura da Copa do Mundo de Clubes, o clima era outro. Havia mais descontração”, disse. Segundo ele, a preocupação rodeia as pessoas. “Às vezes, você vai entrevistar uma pessoa na rua e ela fica apreensiva em dizer o nome e o país de onde veio”, acrescentou.

Além do monitoramento, o preço dos ingressos também tem gerado muitas críticas assim como transporte público e valor de estacionamento. “Realmente, está muito salgado. Aqui em Nova Jersey, a passagem, ida e volta, está cotada em $ 99, bem diferente do campeonato do ano passado”, afirmou.

Na Seleção Brasileira, a expectativa para a estreia de Neymar ainda segue em alta. “Ainda há muita esperança para que o Neymar jogue na primeira fase da Copa, no primeiro jogo é certeza que não”, disse Marcos Paulo. A Seleção está realizando seus últimos treinos, de forma intensiva, antes da estreia neste sábado (13/6), às 19h.

A rotina dos jogadores, sobretudo, da estrela brasileira está bastante rígida, com controle de acesso aos familiares, sendo permitido apenas durante as folgas. “É um clima total de concentração. O Neymar quase não sai do hotel, fazendo até três sessões de fisioterapia por dia. A tendência para a estréia dele é contra o Haiti, na segunda fase de grupos da Copa”, frisou.



