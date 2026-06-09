PF realiza operação que mira difusão de imagens de abuso sexual infantil

Após o crime, a criança de 11 anos foi abandonada na rua - (crédito: pacifico/CB)

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta terça-feira (9/6), um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de gerenciar um canal de mensagens utilizado para propagar conteúdos de abuso sexual infantil para quase três mil usuários.

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A ação ocorreu por meio da Operação Urutau 5. Durante a investigação, foi identificado que o canal em questão era público e acessado por uma grande quantidade de integrantes.

O objetivo da operação está em desmantelar esses canais e identificar outros possíveis envolvidos no caso.

Nomenclatura do crime



Embora o termo “pornografia” ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota, preferencialmente, as expressões “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.