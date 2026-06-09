Tribunal Pleno elege novos ouvidores-gerais do TJDFT

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) elegeu, nesta terça-feira (9/6), durante a 6ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, os novos ouvidores-gerais da Corte. A sessão foi transmitida pelo canal oficial do Tribunal no YouTube.

Foram eleitos o desembargador Alfeu Machado para a função de ouvidor-geral e o desembargador Fabrício Fontoura para o cargo de ouvidor-geral substituto. A eleição marca a renovação da Ouvidoria-Geral, órgão responsável por receber manifestações da sociedade e contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados pelo Tribunal.

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Ao conduzir a sessão, o presidente do TJDFT, desembargador Jair Soares, agradeceu aos magistrados por aceitarem a responsabilidade de atuar à frente da Ouvidoria-Geral. O presidente colocou-se à disposição para colaborar com o trabalho dos novos ouvidores e desejou sucesso na nova jornada institucional.

O novo ouvidor-geral, desembargador Alfeu Machado, agradeceu a confiança recebida para conduzir os trabalhos da Ouvidoria-Geral. Em sua fala, também fez menção à secretária-geral do órgão, Marília Barcelos, e a toda equipe do setor. “Para mim é uma honra e uma satisfação muito grande assumir esse mister que eu vou cumprir com muita dedicação”, afirmou.

Ao deixar o cargo, o ex-ouvidor-geral do TJDFT desembargador José Firmo destacou a atuação coesa da unidade e elogiou o trabalho desenvolvido pela equipe, chefiada pela servidora Marília Barcelos. “A ouvidoria é uma grande orquestra. Essa orquestra trabalha de forma muito harmônica.”