CLDF aprova empréstimo de R$ 6,6 bilhões para socorrer o BRB

Durante toda a votação, estiveram presentes na galeria do plenário servidores do banco e representantes do Sindicato dos Bancários - (crédito: Paulo Gontijo/CB/D.A Press)

O Projeto de Lei 2.363/2026, que trata da reestruturação do Banco de Brasília (BRB), foi aprovado em dois turnos pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta terça-feira (9/6). A proposta ratifica os termos de um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza o Governo do Distrito Federal (GDF) a contratar um empréstimo de até R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis, nove contrários e uma abstenção. Eduardo Pedrosa (União), Hermeto (MDB), Iolando (MDB), Jaqueline Silva (MDB), Joaquim Roriz Neto (PL), Pastor Daniel de Castro (PP), Pepa (PP), Martins Machado (Republicanos), Roberto Negreiros (Podemos), Roosevelt Vilela (PL) e Wellington Luiz (MDB) votaram a favor do projeto.

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Chico Vigilante (PT), Dayse Amarílio (PSB), Fábio Félix (PSol), Gabriel Magno (PT), Jorge Vianna (Democratas), Max Maciel (PSol), Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Vale (PT) e Rogério Morro da Cruz (PSD) votaram contra. Dra Jane se absteve.

Servidores do banco e representantes do Sindicato dos Bancários ocuparam a galeria do plenário durante toda a votação, defendendo a medida como fundamental para a estabilidade da instituição.