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CLDF aprova empréstimo de R$ 6,6 bilhões para socorrer o BRB

Medida autoriza empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis, nove contrários e uma abstenção

Durante toda a votação, estiveram presentes na galeria do plenário servidores do banco e representantes do Sindicato dos Bancários - (crédito: Paulo Gontijo/CB/D.A Press)
Durante toda a votação, estiveram presentes na galeria do plenário servidores do banco e representantes do Sindicato dos Bancários - (crédito: Paulo Gontijo/CB/D.A Press)

O Projeto de Lei 2.363/2026, que trata da reestruturação do Banco de Brasília (BRB), foi aprovado em dois turnos pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta terça-feira (9/6). A proposta ratifica os termos de um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza o Governo do Distrito Federal (GDF) a contratar um empréstimo de até R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

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O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis, nove contrários e uma abstenção. Eduardo Pedrosa (União), Hermeto (MDB), Iolando (MDB), Jaqueline Silva (MDB), Joaquim Roriz Neto (PL), Pastor Daniel de Castro (PP), Pepa (PP), Martins Machado (Republicanos), Roberto Negreiros (Podemos), Roosevelt Vilela (PL) e Wellington Luiz (MDB) votaram a favor do projeto.

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Chico Vigilante (PT), Dayse Amarílio (PSB), Fábio Félix (PSol), Gabriel Magno (PT), Jorge Vianna (Democratas), Max Maciel (PSol), Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Vale (PT) e Rogério Morro da Cruz (PSD) votaram contra. Dra Jane se absteve.

Servidores do banco e representantes do Sindicato dos Bancários ocuparam a galeria do plenário durante toda a votação, defendendo a medida como fundamental para a estabilidade da instituição.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

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Por Mila Ferreira, Paulo Gontijo e Ana Carolina Alves
postado em 09/06/2026 21:26 / atualizado em 09/06/2026 22:47
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