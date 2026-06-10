Adolescente era vítima de exploração sexual e trabalho análogo à escravidão

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Conselho Tutelar desarticulou um esquema criminoso de exploração sexual, abuso de incapaz e trabalho análogo à escravidão na zona rural de Brazlândia. A ação, conduzida por uma equipe do Batalhão de Policiamento Rural, resultou na prisão em flagrante de um homem e uma mulher em uma propriedade na DF-445. A vítima é uma adolescente de 15 anos que havia sido trazida do estado do Maranhão.

Os agentes compareceram ao endereço na tarde de segunda-feira (8/6), após o recebimento de denúncias sobre exploração sexual de vulnerável. No local, a mulher investigada admitiu ter buscado a menor no Nordeste com o objetivo de estabelecer um relacionamento amoroso forçado e com o propósito de utilizá-la para "gerar um filho para o marido".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Quadrilha é presa por ameaças e expulsão de moradores de assentamento

Durante a inspeção na propriedade, os policiais constataram que a adolescente também era submetida a jornadas de trabalho forçado na lavoura e toda a remuneração devida pelo esforço era integralmente retida e apropriada pelo casal.

A fiscalização revelou ainda que os suspeitos já possuíam histórico de acompanhamento por prática de trabalho infantil. Outros dois filhos do casal, de 11 e 13 anos, também eram obrigados a trabalhar e não estavam matriculados na escola.

No momento da abordagem, a mulher foi detida imediatamente, mas o homem, que portava uma faca, desobedeceu às ordens policiais e fugiu para uma área de vegetação densa. Um grande cerco policial, que mobilizou equipes especializadas e apoio de policiamento aéreo, foi montado para capturar o foragido.

O homem acabou localizado e foi conduzido, junto à companheira, para a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), responsável pelo registro e investigação dos crimes. A adolescente de 15 anos foi acolhida e encaminhada para o setor de vagas do Conselho Tutelar em Taguatinga. Ela receberá acompanhamento multidisciplinar enquanto as autoridades organizam a destinação a um abrigo seguro ou o recambiamento definitivo para o Maranhão.