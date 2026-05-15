Caminhada neste sábado no DF alerta para abuso sexual infantil

A Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil realiza neste sábado (16/5), a partir das 10h, a Caminhada Contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. O evento integra a campanha Maio Laranja e também o “Mês da Infância Protegida”, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A concentração será em frente ao estacionamento 11 do parque. O percurso seguirá até o Parque Ana Lídia, em uma mobilização que pretende reunir representantes da advocacia, escolas e moradores do Distrito Federal em torno da prevenção à violência sexual infantil.

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A iniciativa ocorre em um momento de aumento das denúncias no país. Dados do Disque 100, obtidos pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB/DF, mostram que o Brasil registrou mais de 32,7 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes entre janeiro e abril de 2026. O número representa alta de 49,48% em relação ao mesmo período do ano passado.

Violência on-line preocupa entidades

Segundo o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB/DF, Charles Bicca, o avanço da violência sexual facilitada pela tecnologia também acende um alerta entre autoridades e entidades de proteção. "Em âmbito nacional, uma em cada cinco crianças e adolescentes de 12 a 17 anos (19%) foi vítima de abuso ou exploração sexual facilitados pela tecnologia no último ano. O percentual representa cerca de 3 milhões de meninas e meninos vítimas de violência sexual on-line", afirmou.

Bicca defende maior mobilização da sociedade e integração entre diferentes instituições para enfrentar o problema. "Precisamos de muita mobilização e de ações de combate a essa nova forma de ameaça e danos a crianças e adolescentes. É preciso união dos meios de comunicação, das organizações civis, como OAB, das autoridades policiais. É um problema para o Legislativo, Executivo e Judiciário também oferecerem respostas contundentes", declarou.

A edição deste ano terá, pela primeira vez, a participação de uma escola pública visitada pela comissão ao longo de suas ações educativas. Alunos, professores e pais da Escola Classe 209 Sul participarão da caminhada. A proposta é aproximar o debate sobre proteção infantil da comunidade escolar e levar o tema para atividades práticas e de conscientização. De acordo com a OAB/DF, as visitas a escolas e a distribuição de materiais informativos foram intensificadas nos últimos dias.

Além da mobilização pública, o ato também terá um momento de homenagem às vítimas de violência infantil. Ao final do percurso, no Parque Ana Lídia, serão soltos 100 balões brancos.

A ação faz parte da campanha Acredite na Criança, promovida pela comissão da OAB/DF.

Participe

A Caminhada Contra a Pedofilia, da campanha Acredite na Criança, será realizada neste sábado, 16 de maio, às 10h, no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. A concentração será em frente ao estacionamento 11, com percurso até o Parque Ana Lídia. Informações podem ser obtidas pelo e-mail eventos@oabdf.com.