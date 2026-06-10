InícioCidades DF
Assentamento torre nova

Criminosos que tomavam terras em Planaltina se dividiam em tarefas

O grupo, aponta a investigação, funcionava como uma engrenagem repartida em tarefas específicas. Havia líderes, executores, articuladores locais e integrantes responsáveis pela logística e manutenção do esquema

16ª DP cumpriu 14 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão contra uma organização criminosa investigada por ameaçar e invadir terrenos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
16ª DP cumpriu 14 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão contra uma organização criminosa investigada por ameaçar e invadir terrenos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (10/6), 14 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão contra uma organização criminosa investigada por ameaçar e invadir terrenos e expulsar moradores do Assentamento Torre Nova.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A operação contou com a participação de mais de 120 policiais civis, envolvendo equipes da 16ª DP, unidades especializadas e delegacias circunscricionais da PCDF. Houve o apoio de agentes da Divisão de Operações Aéreas (DOA), com emprego de helicóptero, além da utilização de cães farejadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O grupo, aponta a investigação, funcionava como uma engrenagem repartida em tarefas específicas. Havia líderes, executores, articuladores locais e integrantes responsáveis pela logística e manutenção do esquema.

Segundo a polícia, o objetivo era expulsar donos de imóveis e assumir o controle de áreas para exploração econômica irregular. Para isso, os criminosos ameaçavam, invadiam os lotes, destruíam e monitoravam os residentes como forma de intimidação.

Apreensão

Durante as diligências, foram apreendidos materiais que serão submetidos à análise pericial e que poderão contribuir para o aprofundamento das investigações, identificação de outros envolvidos e esclarecimento integral dos fatos.

Os investigados poderão responder por diversos crimes, dentre eles organização criminosa, extorsão, ameaça, constrangimento ilegal, esbulho possessório mediante violência, dano qualificado, porte ilegal de arma de fogo e outros delitos eventualmente identificados no decorrer da persecução penal.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 10/06/2026 11:13
SIGA
x