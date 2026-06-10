"Contos de Encantamento" leva teatro e folclore a crianças em Brazlândia

Projeto "Primeira Infância em Foco" leva o encanto da cultura popular e do teatro de bonecos a Brazlândia - (crédito: Divulgação)

O grupo Paepalanthus apresenta o projeto Primeira Infância em Foco: Contos de Encantamento para fortalecer o imaginário infantil. A iniciativa percorre instituições públicas de ensino de Brazlândia entre 10 e 27 de junho, unindo música, bonecos e narrativas da tradição popular brasileira.

A programação gratuita culmina em uma apresentação aberta à comunidade na Orla do Lago Veredinha. A peça central é o espetáculo Contos de Encantamento, uma experiência de 40 minutos criada para crianças de 0 a 5 anos.

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No palco, elementos como a Bernunça, bonecos gigantes e marionetes ganham vida. A montagem aborda temas como a desconstrução do medo e a construção da autonomia por meio de personagens do folclore, como lobisomens e bruxas, tratados com afeto.

Aldanei Menegaz, coordenadora do projeto, afirma que o espetáculo é uma ferramenta de educação e expressão cultural. “Contos de Encantamento tem como propósito criar pontes entre arte, cultura popular, imaginário e memória”, explica. Segundo ela, a peça articula a escuta, o brincar e a imaginação.

Formação e Inclusão

O projeto também oferece a oficina “Leitura Afetiva: mediação de leitura para a primeira infância” no dia 10 de junho. A formação é destinada a professores, monitores e coordenadores, com o objetivo de oferecer ferramentas para usar a literatura como um vínculo emocional e de aprendizado.

A apresentação de encerramento, no Teatro de Arena da orla do lago Espelho D’água, será aberta ao público. O evento contará com acessibilidade em Libras e audiodescrição para garantir que as histórias alcancem a todos.

O projeto é uma realização do Instituto Cultural Paepalanthus, com recursos do Fundo de Apoio a Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Cronograma de atividades

Primeira Infância em Foco: Contos de Encantamento

10/6: 13h30 às 16h30, Oficina Leitura Afetiva na sala de cursos da CRE Brazlândia.

11/06: 10h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEPI Flamboyant.

12/06: 9h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEI 02.

15/06: 13h30, espetáculo “Contos de Encantamento” na EC 01.

16/06: 10h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEEPLS / Precoce.

17/06: 14h30, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEI 01.

18/06: 9h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEI 03.

23/06: 9h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEPI Sagui.

25/06: 9h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEPI Aroeira.

26/06: 9h, espetáculo “Contos de Encantamento” no JMJ.

27/06: 16h, apresentação aberta ao público no Teatro de Arena da orla do lago Espelho D’água, com acessibilidade em libras e áudio descrição.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.