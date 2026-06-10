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PROGRAMAÇÃO

"Contos de Encantamento" leva teatro e folclore a crianças em Brazlândia

Iniciativa gratuita une música e bonecos em espetáculos para a primeira infância; projeto inclui oficinas e apresentação aberta com acessibilidade

Projeto
Projeto "Primeira Infância em Foco" leva o encanto da cultura popular e do teatro de bonecos a Brazlândia - (crédito: Divulgação)

O grupo Paepalanthus apresenta o projeto Primeira Infância em Foco: Contos de Encantamento para fortalecer o imaginário infantil. A iniciativa percorre instituições públicas de ensino de Brazlândia entre 10 e 27 de junho, unindo música, bonecos e narrativas da tradição popular brasileira.

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A programação gratuita culmina em uma apresentação aberta à comunidade na Orla do Lago Veredinha. A peça central é o espetáculo Contos de Encantamento, uma experiência de 40 minutos criada para crianças de 0 a 5 anos.

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No palco, elementos como a Bernunça, bonecos gigantes e marionetes ganham vida. A montagem aborda temas como a desconstrução do medo e a construção da autonomia por meio de personagens do folclore, como lobisomens e bruxas, tratados com afeto.

Aldanei Menegaz, coordenadora do projeto, afirma que o espetáculo é uma ferramenta de educação e expressão cultural. “Contos de Encantamento tem como propósito criar pontes entre arte, cultura popular, imaginário e memória”, explica. Segundo ela, a peça articula a escuta, o brincar e a imaginação.

Formação e Inclusão

O projeto também oferece a oficina “Leitura Afetiva: mediação de leitura para a primeira infância” no dia 10 de junho. A formação é destinada a professores, monitores e coordenadores, com o objetivo de oferecer ferramentas para usar a literatura como um vínculo emocional e de aprendizado.

A apresentação de encerramento, no Teatro de Arena da orla do lago Espelho D’água, será aberta ao público. O evento contará com acessibilidade em Libras e audiodescrição para garantir que as histórias alcancem a todos.

O projeto é uma realização do Instituto Cultural Paepalanthus, com recursos do Fundo de Apoio a Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Cronograma de atividades

Primeira Infância em Foco: Contos de Encantamento

  • 10/6: 13h30 às 16h30, Oficina Leitura Afetiva na sala de cursos da CRE Brazlândia.

  • 11/06: 10h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEPI Flamboyant.

  • 12/06: 9h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEI 02.

  • 15/06: 13h30, espetáculo “Contos de Encantamento” na EC 01.

  • 16/06: 10h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEEPLS / Precoce.

  • 17/06: 14h30, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEI 01.

  • 18/06: 9h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEI 03.

  • 23/06: 9h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEPI Sagui.

  • 25/06: 9h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEPI Aroeira.

  • 26/06: 9h, espetáculo “Contos de Encantamento” no JMJ.

  • 27/06: 16h, apresentação aberta ao público no Teatro de Arena da orla do lago Espelho D’água, com acessibilidade em libras e áudio descrição.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

Por Aline Gouveia
postado em 10/06/2026 10:46 / atualizado em 10/06/2026 10:52
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