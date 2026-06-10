"Contos de Encantamento" leva teatro e folclore a crianças em Brazlândia

O grupo Paepalanthus apresenta o projeto Primeira Infância em Foco: Contos de Encantamento para fortalecer o imaginário infantil. A iniciativa percorre instituições públicas de ensino de Brazlândia entre 10 e 27 de junho, unindo música, bonecos e narrativas da tradição popular brasileira.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A programação gratuita culmina em uma apresentação aberta à comunidade na Orla do Lago Veredinha. A peça central é o espetáculo Contos de Encantamento, uma experiência de 40 minutos criada para crianças de 0 a 5 anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No palco, elementos como a Bernunça, bonecos gigantes e marionetes ganham vida. A montagem aborda temas como a desconstrução do medo e a construção da autonomia por meio de personagens do folclore, como lobisomens e bruxas, tratados com afeto.
Aldanei Menegaz, coordenadora do projeto, afirma que o espetáculo é uma ferramenta de educação e expressão cultural. “Contos de Encantamento tem como propósito criar pontes entre arte, cultura popular, imaginário e memória”, explica. Segundo ela, a peça articula a escuta, o brincar e a imaginação.
Formação e Inclusão
O projeto também oferece a oficina “Leitura Afetiva: mediação de leitura para a primeira infância” no dia 10 de junho. A formação é destinada a professores, monitores e coordenadores, com o objetivo de oferecer ferramentas para usar a literatura como um vínculo emocional e de aprendizado.
A apresentação de encerramento, no Teatro de Arena da orla do lago Espelho D’água, será aberta ao público. O evento contará com acessibilidade em Libras e audiodescrição para garantir que as histórias alcancem a todos.
O projeto é uma realização do Instituto Cultural Paepalanthus, com recursos do Fundo de Apoio a Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).
Cronograma de atividades
Primeira Infância em Foco: Contos de Encantamento
-
10/6: 13h30 às 16h30, Oficina Leitura Afetiva na sala de cursos da CRE Brazlândia.
-
11/06: 10h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEPI Flamboyant.
-
12/06: 9h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEI 02.
-
15/06: 13h30, espetáculo “Contos de Encantamento” na EC 01.
-
16/06: 10h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEEPLS / Precoce.
-
17/06: 14h30, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEI 01.
-
18/06: 9h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEI 03.
-
23/06: 9h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEPI Sagui.
-
25/06: 9h, espetáculo “Contos de Encantamento” no CEPI Aroeira.
-
26/06: 9h, espetáculo “Contos de Encantamento” no JMJ.
-
27/06: 16h, apresentação aberta ao público no Teatro de Arena da orla do lago Espelho D’água, com acessibilidade em libras e áudio descrição.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.