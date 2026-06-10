Construção gera R$ 10,2 bilhões e emprega 47,7 mil no DF

A pesquisa do IBGE considera empresas com cinco ou mais pessoas ocupadas e apresenta um panorama sobre emprego, remuneração, receitas, custos e tipos de obras executadas no setor - (crédito: CNI/Divulgação)

A construção de edifícios é o segmento mais relevante da indústria da construção civil no Distrito Federal. Dados da Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) de 2024, divulgada nesta quarta-feira (10/6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a atividade respondeu por 54,7% do valor das incorporações, obras e serviços realizados no setor ao longo do ano.

No total, a indústria da construção do DF gerou R$ 10,2 bilhões em valor de incorporações, obras e serviços da construção. O resultado garantiu ao Distrito Federal a segunda maior participação da Região Centro-Oeste, com 24,1% do total. Goiás ficou na liderança, com 37,6%.

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A pesquisa considera empresas com cinco ou mais pessoas ocupadas e apresenta um panorama sobre emprego, remuneração, receitas, custos e tipos de obras executadas no setor.

Mais de mil empresas atuaram no setor

Segundo o levantamento, 1,4 mil empresas da construção estavam em atividade no Distrito Federal há dois anos. Juntas, elas empregavam 47,7 mil pessoas ao final do ano.





A remuneração paga aos trabalhadores alcançou R$ 1,7 bilhão, valor que inclui salários, retiradas e outras formas de pagamento. A média de ocupação foi de 33,3 pessoas por empresa.

A remuneração média mensal dos trabalhadores do setor foi equivalente a dois salários mínimos.

A PAIC divide a indústria da construção em três grandes segmentos, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0): construção de edifícios, obras de infraestrutura e serviços especializados para construção.

Entre essas atividades, a construção de edifícios concentrou a maior parcela do valor gerado no Distrito Federal, com participação de 54,7%. Na sequência aparecem os serviços especializados para construção, responsáveis por 23% do total, e as obras de infraestrutura, com participação de 22,3%. Os números mostram o peso das edificações no desempenho do setor na capital federal, representando mais da metade de toda a movimentação econômica relacionada à construção.

Empregos também se concentram nas edificações

O segmento de construção de edifícios também liderou em número de trabalhadores. Dos 47,7 mil ocupados registrados na indústria da construção do DF, 46,6% atuavam nessa atividade. Os serviços especializados para construção respondiam por 37% dos empregos do setor, enquanto as obras de infraestrutura concentravam 16,4% dos trabalhadores.

A distribuição indica que as edificações exercem papel central tanto na geração de riqueza quanto na criação de postos de trabalho dentro da indústria da construção local.

Pesquisa acompanha desempenho do setor

A Pesquisa Anual da Indústria da Construção é uma das principais fontes de informações estatísticas consolidadas sobre o segmento empresarial da construção no Brasil.

O levantamento reúne dados sobre empregos, salários, receitas, custos, despesas, valor das incorporações, obras e serviços executados, além dos diferentes tipos de atividades desenvolvidas pelas empresas do setor.