GDF inicia reforma e limpeza no CAD; veja fotos da situação atual

A primeira etapa da ocupação do Centro Administrativo do DF (CAD), o antigo Centrad, contempla os blocos G, H, K e L, que deverão ser entregues em até 90 dias e abrigarão parte da estrutura administrativa do Executivo local. Durante visita ao complexo nessa quarta-feira (10/6), em Taguatinga, foi possível observar sinais de infiltração, manchas de umidade e pontos de mofo nas paredes e no teto, além do desgaste natural provocado por quase 12 anos sem uso.

Segundo o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, os prédios passam por uma força-tarefa de recuperação para garantir condições adequadas de funcionamento antes da transferência dos servidores. Casimiro explica que as intervenções incluem "impermeabilização das coberturas, recuperação de infiltrações, pintura interna e externa, substituição de vidros danificados e reparos pontuais em estruturas afetadas pela ação do tempo", descreve.

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O secretário afirmou, também, que os edifícios ficaram 11 anos e meio sem ocupação efetiva, o que contribuiu para a deterioração observada atualmente. Além dos serviços de manutenção predial, as equipes trabalham na instalação e adequação das redes elétrica e lógica, responsáveis por garantir o funcionamento de computadores, sistemas internos e equipamentos de comunicação necessários à rotina dos órgãos públicos que serão instalados no local.

















Na manhã dessa quarta, a maior parte dos ambientes estava coberta por poeira acumulada. Os trabalhadores realizaram serviços de limpeza e preparação dos espaços. Em alguns blocos, os pisos já estão definidos e aguardam apenas a instalação final da rede elétrica.

Os elevadores, que permaneceram sem uso durante toda a última década, ainda não estão em funcionamento e dependem da conclusão dos contratos de manutenção. A primeira pasta a migrar para o complexo será a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF). Paralelamente, o governo pretende acelerar a preparação do prédio da Governadoria e das estruturas que deverão receber a Casa Civil e a Casa Militar, consideradas prioritárias dentro do cronograma de ocupação do Centro Administrativo.

Custos

De acordo com o secretário, o custo estimado para adequar cada edifício gira em torno de R$ 1,8 milhão. Os trabalhos incluem ainda a substituição de vidros danificados, recuperação de áreas externas, reposição de revestimentos e paisagismo. Casimiro ressaltou que a orientação do governo é evitar novas aquisições de mobiliário, determinando que cada secretaria transfira para o CAD os móveis e equipamentos já utilizados em suas atuais sedes.

Os quatro blocos do complexo que serão ocupados inicialmente equivalem a 31% do espaço. Na sequência, deverão ser transferidos órgãos como a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), a Secretaria de Mobilidade (Semob), a Secretaria de Meio Ambiente, parte da Secretaria de Economia e a Secretaria de Governo. A expectativa, segundo Casimiro, é que o gabinete da governadora já esteja em funcionamento no local dentro do prazo estimado de três meses.

Valorização

O GDF informou que a decisão de ocupar o complexo em Taguatinga se baseou não só na economia com os aluguéis como na tentativa de descentralizar as atividades. Segundo a governadora Celina Leão (PP), tornar a mobilidade mais fluida também faz parte da estratégia. A ideia é que os servidores se desloquem para a região administrativa nos horários de pico, seguindo um contra-fluxo.

Valter Casimiro comentou que a mudança ainda deve impulsionar o bom funcionamento da economia local, com valorização dos imóveis da região, especialmente do metro quadrado na cidade de Taguatinga. "Muitos dos servidores podem se interessar pela ideia de mudar a residência para perto da unidade", explica.

As obras do complexo foram inauguradas em 2014, construídas em uma área de 182 mil metros quadrados. Com 16 prédios na Avenida Elmo Serejo, o espaço foi pensado para abrigar o funcionalismo público do DF, mas as construções nunca foram ocupadas devido a entraves jurídicos e disputas judiciais.