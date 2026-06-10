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Capacitação

Cursos gratuitos de trancista profissional e produção musical estão com 140 vagas abertas

As inscrições seguem até 18 de junho, e as aulas serão ministradas em Samambaia Norte pelo projeto Jovens em Movimento

Curso de trancista profissional terá turmas nos períodos matutino e vespertino, com 35 vagas cada - (crédito: Divulgação/Sedes-DF)
Curso de trancista profissional terá turmas nos períodos matutino e vespertino, com 35 vagas cada - (crédito: Divulgação/Sedes-DF)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) está com inscrições abertas até 18 de junho para o preenchimento de 140 vagas em cursos gratuitos de trancista profissional e produção musical. Eles serão oferecidos pelo projeto Jovens em Movimento.

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As inscrições devem ser feitas por formulário eletrônico disponível no site da secretaria. Serão oferecidas duas turmas para cada modalidade de capacitação, uma no período matutino e outra no vespertino, com 35 vagas cada. Os cursos serão ministrados de segunda a sexta-feira. No horário da manhã, as aulas serão das 9h às 12h. À tarde, elas serão realizadas das 14h às 17h.  

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A carga horária total é de 80 horas de aula. Elas serão ministradas na sede do projeto Jovens em Movimento, na QR 402, Conjunto 30, Casa 02, em frente ao Coletivo Cultural de Samambaia, em Samambaia Norte. 

De acordo com as regras estabelecidas no edital, será formado cadastro reserva para futuras convocações. É importante ressaltar que a inclusão no cadastro reserva não garante participação nos cursos.  

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/06/2026 17:16
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