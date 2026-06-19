Arraiá no Jardins Mangueiral arrecada fundos para nova paróquia

Sob a lona que há mais de uma década abriga celebrações, encontros e momentos de fé, a comunidade católica do Jardins Mangueiral se prepara para viver uma das festas juninas mais simbólicas de sua história. De hoje até domingo (21/6), a tradicional Festa Junina da Paróquia São João Paulo II deixará de ser apenas uma celebração cultural para se transformar em um grande mutirão de solidariedade em prol da construção da futura sede da igreja.

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O evento ocorre poucas semanas após a comunidade receber oficialmente a escritura do terreno onde será erguido o templo definitivo. A entrega do documento foi realizada durante missa solene celebrada pelo arcebispo de Brasília, cardeal dom Paulo Cezar Costa. Para os fiéis, o ato representou a concretização de um sonho alimentado desde os primeiros anos da comunidade.

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Agora, o próximo desafio é transformar o que está no papel em paredes, colunas e alicerces. E a principal ferramenta para isso será justamente a mobilização dos próprios moradores do bairro. Cada prato de comida típica vendido, cada bilhete de rifa adquirido e cada doação recebida durante o arraiá contribuirão diretamente para financiar as primeiras etapas da construção da nova igreja.

O administrador paroquial, padre Luciano Mattar, conta que a mobilização em torno da tradicional festa junina reflete esse momento de transformação. De acordo com o sacerdote, as celebrações juninas sempre contribuíram para alimentar o projeto da sede própria. "Há algum tempo, as festas também nos ajudam a sonhar com a construção da nossa igreja por aqui", destacou.

Para o padre Luciano Mattar, realizar a festa sob a mesma estrutura que acolhe as celebrações desde os primeiros anos da comunidade possui um forte valor simbólico (foto: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Padre Luciano explica que a paróquia conta com uma intensa vida pastoral e espiritual, sustentada por dezenas de grupos e pastorais. Atualmente, cerca de 300 voluntários participam ativamente das atividades da igreja e ajudam na organização da festa. "Contamos muito com a ajuda de tantos outros membros da paróquia que, com diversos modos de doações, nos ajudam a custear a nossa festa e também cedem o seu tempo para servir", ressaltou.

Realizar a festa sob a mesma estrutura provisória que acolhe as celebrações religiosas desde os primeiros anos da comunidade também possui um forte valor simbólico. Para o padre, as tendas fazem parte da identidade da paróquia e representam uma etapa importante da caminhada dos fiéis. "Nós nutrimos um saudável orgulho pela história que essa comunidade vem construindo", afirmou.

União

Enquanto os preparativos para a festa junina avançam, o trabalho nos bastidores mobiliza dezenas de voluntários. Entre eles está a servidora pública Janete Maria da Costa Lima, uma das responsáveis pelo tradicional bazar da paróquia. Para Janete, o voluntariado é uma vocação que acompanha sua trajetória de vida e agora ganha um significado especial. "Temos a necessidade de uma comunidade que está começando e precisa de operários, de pessoas que cheguem junto do começo ao fim", afirma.

A poucos metros dali, outra voluntária ajuda na organização para a festa. A aposentada Cecília Assis está na comunidade há cerca de um ano e meio e fala com entusiasmo sobre o acolhimento que recebeu. Mesmo sendo uma integrante mais recente da paróquia, Cecília considera a festa junina um dos momentos mais importantes do calendário da comunidade.

"Sempre é uma festa especial. No ano passado, eu já participei e este ano também será uma grande festa. Existe um empenho muito grande pela construção de nossa paróquia", afirma. Ao falar sobre a Paróquia São João Paulo II, ela faz questão de destacar o acolhimento que encontrou na comunidade e deixa um convite para quem ainda não conhece o trabalho desenvolvido no local. "Vale a pena conhecer a paróquia e participar desse momento tão importante para todos nós."

Janete Lima (D) e Cecília Assis (E) atuam no bazar da paróquia, umas das principais fontes de renda na festa junina (foto: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Fé



Entre os paroquianos, a conquista da escritura também é vista como resultado da perseverança da comunidade. Para Taiza de Oliveira Barbosa, acompanhar o crescimento da paróquia desde os tempos da estrutura provisória fortaleceu o sentimento de pertencimento.



"Toda arrecadação tem o foco em tornar cada vez mais claro o sinal da presença da Igreja Católica em nossa comunidade", explica. Para ela, a futura sede representará um espaço digno para a celebração dos sacramentos e para o acolhimento das pastorais e movimentos."Representará famílias fortalecidas, jovens alegres e muitas pessoas encontrando seu caminho de fé."

Sentimento semelhante é compartilhado por Keith Luana Vieira. Ela acompanha a trajetória da paróquia e destaca o empenho dos sacerdotes ao longo dos anos. "Vejo a força dos nossos padres, sempre incansáveis para oferecer o melhor para nós", afirma. Entre as lembranças mais marcantes vividas no local, Keith cita o batizado do marido, que se converteu já na vida adulta.

Ao projetar o futuro, ela imagina uma igreja construída pela união dos moradores. "O grande legado que fica é a beleza da fé. Se tivermos fé e perseverança, os planos de Deus se cumprem, mesmo que tudo comece com uma simples tenda."



















