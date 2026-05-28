Cursos gratuitos no DF: SEDET abre 254 vagas para mulheres; inscreva-se

Mulheres participam de curso de qualificação profissional, reforçando a iniciativa do GDF para impulsionar a inserção no mercado de trabalho - (crédito: Sedet/Divulgação)

O Governo do Distrito Federal (GDF) abriu 254 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos para mulheres. A iniciativa faz parte do projeto “Jornada da Mulher Trabalhadora” e é coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SEDET/DF).

O objetivo é promover a capacitação profissional em diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal. A ação busca ampliar as oportunidades de inserção e permanência das mulheres no mercado de trabalho.

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De acordo com o edital de Chamamento Público, todo o processo seletivo para o preenchimento das vagas será realizado pela própria SEDET/DF.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no portal oficial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal.

O período para garantir a participação vai de 28 de maio a 7 de junho de 2026. Para isso, as interessadas precisam preencher o formulário eletrônico “FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - PROJETO JORNADA DA MULHER TRABALHADORA”, que estará disponível no site durante o prazo estabelecido.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.