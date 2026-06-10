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Agressão

PCDF prende trio suspeito de espancar homem em situação de rua

Vítima foi atacada com chutes, pedra, pedaço de madeira e faca no Recanto das Emas; suspeitos foram localizados e presos menos de 18 horas após o crime

Vídeo registrou as agressões no Recanto das Emas - (crédito: Material cedido )
Vídeo registrou as agressões no Recanto das Emas - (crédito: Material cedido )

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, no fim da tarde desta quarta-feira (10/6), três homens suspeitos de tentar matar uma pessoa em situação de rua, no Recanto das Emas. A ação foi realizada por equipes da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO), da 27ª Delegacia de Polícia.

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Antônio Júnior Silva Sousa, de 46 anos, David Batista de Souza, 35, e Walace Costa dos Santos, 26, são apontados como autores das agressões contra Pedro Carmo da Silva Júnior, 45. O crime ocorreu por volta da 1h da madrugada, na Quadra 104 do Recanto das Emas, e foi registrado por câmeras de segurança.

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Segundo a investigação, a vítima foi agredida com chutes e golpes desferidos com uma pedra, um pedaço de madeira e uma faca. Pedro sofreu cortes profundos na cabeça e nas costas e precisou ser encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde permanece sob cuidados médicos. A faca e o pedaço de madeira utilizados nas agressões foram apreendidos pelos policiais.

De acordo com informações levantadas durante a investigação, a motivação do ataque estaria relacionada à suspeita de que a vítima teria tentado praticar violência sexual contra uma mulher, também em situação de rua. A Polícia Civil ressalta que essa informação está sendo apurada.

Durante a identificação dos suspeitos, os investigadores constataram que Antônio Júnior Silva Sousa possuía um mandado de prisão em aberto, expedido em 2023, pelo crime de roubo. A ordem judicial também foi cumprida.

Após os procedimentos legais, os três homens foram encaminhados à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP/PCDF), onde permanecerão à disposição da Justiça.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 10/06/2026 22:20
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